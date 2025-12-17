蘇民峰豪宅內部裝潢曝光見個人品味　嘆家常菜一細節貼地令人意外

理髮師出身的蘇民峰於1983年開始以業餘性質為客人分析風水命理。1988年，蘇民峰獲聘往歐洲多國，包括瑞典、挪威、丹麥及西班牙勘察風水，回港後，蘇民峰開始接受媒體訪問，聲名大噪。近年，他除了繼續推出運程書外，就連投資都有一手，多年來涉足不少舖位及住宅買賣，坐擁逾億元物業。蘇民峰除了在香有港物業，他的投資更遍布世界各地，當中包括日本，可以方便他隨時到當地滑雪。他的投資眼光獨到，投資物業大有收穫，2020年就有報道指他身家坐擁至少2.3億港元。早前蘇民峰在社交平台招生，公開2026年暑期開班授課計畫，時薪達50萬元，吸金力驚人。

知名堪輿學家蘇民峰鍾情投資物業早已成億萬富翁。（IG：@petersomanfung）

知名堪輿學家蘇民峰鍾情投資物業早已成億萬富翁。（IG：@petersomanfung）

蘇民峰指2025年病位及災難位在東北方。（《流行都市》截圖）

蘇民峰日前在IG分享了他的近照，留言寫道：「昨日朋友邀請去船河，仲準備咗我嘅生日禮物，點知我愛人病咗去唔到，今日佢專誠送嚟我屋企咁有心多謝晒。今日的簡單晚餐夠味湯加豉油王多蔥多韭黃炒麵再加個炒菜，搞掂。」相中可見蘇民峰置身疑似家中的書房內，擺放了一些中式的木製枱凳及餐枱，有木製三層弧形書櫃擺滿書籍，他身後的窗外見到有花園開揚景觀。書房十分寬敞，散發出濃烈書卷氣息，盡見個人品味。蘇民峰又分享兩餸一湯，估計是因為他生病了的原因，菜式都十分清淡，與普通家常菜無異，有網民就指原來富貴人家也是吃這些，而且是用膠布舖枱面，貼地得令人意外。

蘇民峰豪宅內部曝光。(ig圖片)

蘇民峰豪宅內部曝光。(ig圖片)

蘇民峰的生日蛋糕。(ig圖片)

蘇民峰的家常菜。(ig圖片)

蘇民峰的家常菜。(ig圖片)

蘇民峰的家常菜。(ig圖片)