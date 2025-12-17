61歲影后貼地逛平價運動用品店　新鬈毛造型獲讚回春：氣質好好

現年61歲影后張曼玉早年移居歐洲後鮮有參與幕前演出，近年過着半退休生活，甚少出席公開活動，直到今年張曼玉再度回歸大眾視野，積極經營小紅書分享生活點滴。昨日（16日）張曼玉在小紅書分享為聖誕節買禮物的購物Vlog，期間更去到平價連鎖運動用品店購物，獲網民大讚貼地。

張曼玉在20多年後仍優雅如《花樣年華》的全盛時期。（《花樣年華》電影劇照）

內地少女攝影師笙笙在一場時裝活動上捕捉到張曼玉的近照。（笙笙IG圖片）

身處香港的張曼玉在小紅書分享買聖誕禮物Vlog，並留言寫道：「聖誕節又快到了！這是一個我特別喜歡的節日。除了有藉口狂吃幾頓大餐，也特別喜歡裝飾聖誕樹，掛上很多可愛的飾物，和用閃閃的彩燈包圍著它。過程中，聽著聖誕歌，感覺很浪漫呢 每年習慣會在樹下，放滿送給朋友和家人的禮物🎁 吃完聖誕大餐就會一起拆禮物，很幸福也很溫馨🎉🎉🎉今天就特別去買一些小禮物，回到家後就會親自包裝🎀雖然每年都做同樣的動作，不過每次都感覺很快樂！玉寶寶們，你們這個聖誕準備好了嗎？趁著這個喜慶的日子，我們一起來做一些，讓心愛的人開心的事吧！🩷🩷🩷」

張曼玉在小紅書分享買聖誕禮物Vlog。（小紅書）

在香港逛書店。（小紅書）

張曼玉逛平價連鎖運動用品店。（小紅書）

網民大讚張曼玉貼地。（小紅書）

滿載而歸！（小紅書）

張曼玉新鬈毛造型獲網民讚回春。（小紅書）

張曼玉在片中去到書店及平價連鎖運動用品店選購禮物，有大批網民看到片段後，都驚訝影后竟然會到平價連鎖運動用品店購物：「竟然逛迪卡儂 這麽大的明星」、「太貼地了」、「隨便一逛把迪卡儂變優雅了」、「接地氣 又有氣質」、「皮膚太好了」、「從年輕美到現在」、「感覺隨便說幾句話 以為像在電影里講台詞」。另外，有粉絲大讚張曼玉的新曲髮造型，「姐姐氣質好好，這款發型挺適合你的。」、「髮型好好看」、「這個髮型很難駕馭」、「新髮型顯年輕」。