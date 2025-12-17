謝婷婷大曬咀嘴照慶祝周年紀念　相戀兩年幸福滿瀉：我非常愛你

現年43歲的謝婷婷（Jennifer）自2019年突然宣布誕下女兒Sara後就淡出幕前，長居加拿大專心照顧愛女，但就對Sara生父的身份封口不提。今年情人節謝婷婷高調認愛，公開與靚仔外籍男友Mathew的甜蜜合照，並在5月宣布懷第二胎的喜訊，今年7月謝婷婷順利誕下囝囝Brooklyn Milne，組成四口之家！今日（17日）謝婷婷在IG曬出多張合照，慶祝與Mathew的周年紀念日！
今年情人節，謝婷婷高調認愛。（IG@jennifertsetingting） 好Sweet！（IG@jennifertsetingting） 謝婷婷在情人節公開與男友的合照。（IG@jennifertsetingting） Mathew擔任一間大型家具零售連鎖店北美區域零售總監。（官網圖片） 靚仔！（IG@jennifertsetingting） 郎才女貌！（IG@jennifertsetingting） 宣布懷第二胎的喜訊！（IG@jennifertsetingting） 今年7月謝婷婷順利誕下囝囝Brooklyn Milne。（IG@jennifertsetingting） 一家四口。（IG@jennifertsetingting）
謝婷婷寫道：「Happy anniversary, my love. We make a pretty remarkable team. Thank you for making me laugh every single day for the past two years. You truly are one in a trillion. ILYSM♥️♥️♥️（親愛的，周年紀念日快樂。我們真是很棒的的團隊。 謝謝你在過去兩年裏每一天都逗我開心。你真是萬裏挑一。我非常愛你♥️♥️♥️）」她更分享了兩人的咀嘴照，以及多張一家四口的生活照，大曬幸福！
慶祝周年紀念。（IG@jennifertsetingting） 咀嘴！（IG@jennifertsetingting） 出世滿百日。（IG@jennifertsetingting） 溫馨。（IG@jennifertsetingting） 溫馨。（IG@jennifertsetingting） 溫馨。（IG@jennifertsetingting） 幸福。（IG@jennifertsetingting） 幸福。（IG@jennifertsetingting） 幸福。（IG@jennifertsetingting） 大曬恩愛。（IG@jennifertsetingting） 大曬恩愛。（IG@jennifertsetingting） 大曬恩愛。（IG@jennifertsetingting） 郎才女貌。（IG@jennifertsetingting） 郎才女貌。（IG@jennifertsetingting） 郎才女貌。（IG@jennifertsetingting） Sweet。（IG@jennifertsetingting） 謝婷婷感激Mathew令她每日都過得好開心。（IG@jennifertsetingting）
謝婷婷自2019年秘密產女定居加拿大溫哥華後，生活低調，但自從與Mathew拍拖後，不但高調認愛，更迅速誕下第二胎，又經常在社交平台分享幸福生活，早前更一家搬入新豪宅，豪宅佈置簡約，至少有兩層，客廳及開放式廚房空間闊落，更設有大露台，擺放了戶外梳化，落地玻璃設計採光度十足，相當舒適！
母女合照！（IG@jennifertsetingting） 母女合照！（IG@jennifertsetingting） 三代同堂！（IG@jennifertsetingting） 謝賢與狄波拉離婚後保持着友好關係。（IG@jennifertsetingting） 高大有型。（IG@jennifertsetingting） 謝婷婷同男友一起為囡囡慶生，三人就如同一家三口，幸福滿瀉。（IG@jennifertsetingting） 好恩愛。（IG@jennifertsetingting） 溫馨。（IG@jennifertsetingting） Mathew更裝扮成孕婦。（IG@jennifertsetingting） Baby Shower。（IG@jennifertsetingting） 郎才女貌！（IG@jennifertsetingting） 豪宅佈置簡約，客廳有不少BB用品及玩具，更設有一個大露台，擺放了戶外梳化，落地玻璃設計採光度十足，相當舒適！（IG截圖） 客廳及開放式廚房空間闊落，更設有戶外大花園！（IG截圖） 客廳及開放式廚房空間闊落，更設有戶外大花園！（IG截圖）