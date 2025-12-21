吳岱融專訪｜花無缺到鷲哥歷盡起跌　嘆少不更事：去到一線咁死梗

講起吳岱融，年長的觀眾第一時間會想起《絕代雙驕》中顏值爆燈的「花無缺」，而對年輕觀眾來講，印象最深的一定是《巨輪II》中，令人不寒而慄的「高天鷲」。由在新加坡當兵時被發掘踏入影視圈至今，吳岱融在娛樂圈打滾了40多年。期間他經歷高山低谷，從一線小生，到突然間被TVB解約，繼而事業走下坡，轉做幕後又失敗，後來更遷居番禺10多年。雖然如此，但卸下明星光環的歲月反而讓吳岱融領悟不少人生道理，同時他也沒有放棄過最心愛的演員工作，遇上「鷲哥」一角更令他迎來事業第二春。而吳岱融的故事，則要由他童年住在觀塘雞寮講起。另外，在今次接受《香港01》訪問中，吳岱融還親揭當年被TVB解約的背後真相。



吳岱融近日接受《香港01》專訪「由零說起」，除了分享在演藝圈的高低起跌外，還跟大家細訴他的成長故事。（陳順禎 攝）

童年雞寮長大 百厭跌斷手

現年66歲的吳岱融出生於新加坡，BB仔七個月大時便隨父母坐了一個月的船來到香港 。童年的他，曾住在觀塘雞寮，那時他很百厭，一次踢球的意外，讓他付出了慘痛的代價，「那時雞寮裡面的屋是H型設計，中間是廁所，兩邊則有鐵線網閘住。有次踢球，我們把球踢出了網外，正常要繞一大個圈才能撿到，但我自作聰明，直接跨過鐵絲網出去，把球踢回來後，再從網外跳回網內，我記得那個鐵絲網是有很多勾，誰知我的鞋帶可能卡住了鐵絲，然後一反，人便吸下去，然後雙手斷了。」

新加坡出世的吳岱融，七個月大的時候，已經隨父母來香港。（受訪者提供）

受傷後，吳岱融到醫院打了石膏，但那個年代醫療條件有限，吳父堅持帶他離開醫院去看跌打，「如果當時我打了石膏，康復後，我的骨頭可能會搭在一起。後來他們把石膏鋸開，去找跌打師傅，強行拉開，把骨頭拉回原位，然後再用一條條竹綁住，就這樣痊癒了。」

吳岱融小時候試過跨鐵絲網撿球，期間不小心弄斷手。（陳順禎 攝）

到父親製衣廠幫手：我很佩服爸爸

這次斷手意外，導致吳岱融要停學一年。傷癒復課後，吳岱融發現自己跟不上進度。原本坐第一排的好學生，因為長高被調到最後一排，聽不清老師講課，心散了，索性到父親的製衣廠幫忙 。雖然父親是老闆，但吳岱融這個「太子仔」並不易做。當時工廠趕船期，通宵趕貨是家常便飯，「我記得經常沒有睡好，因為那時候很流行趕船期，如果趕不及，整批貨就沒有了，所以是連續兩三天，不斷地包裝。我很佩服我爸爸一件事，任何一個部門他都懂，例如車縫、鈒骨、釘鈕、釘鈕孔，全部都要會做。」

吳岱融表示小學時讀書原本成績不差，但後來斷手停了學一年便心散了。（微博圖片）

吳岱融後來到爸爸的製衣廠幫忙，雖然身為「太子仔」，但都要親身落場參與。（受訪者提供）

20歲回新加坡當兵 酒廊唱歌被發掘

受當時製衣配額政策影響，吳爸爸工廠最終結業 。為了增值自己，吳岱融報讀英文班，做過貿易行信差。直到二十歲那年，新加坡出世的他，依當地規定回去服兵役，「爸爸希望我去軍營操練一下，當作進少林寺。」在軍中，外貌俊俏的吳岱融加入了文工團，負責勞軍演出，這也成為了他演藝生涯的起點，當時他白天在軍隊排練芭蕾舞、唱歌，晚上則到酒廊兼職駐唱 ，「當時因為香港的廣東歌，在那裡比較多人喜歡聽。然後我在香港，因為我住了二十年，我過去，我唱歌的口音，可能是稍為令人比較接受一點，即是親切一點。」

吳岱融二十歲那年回新加坡當兵，並加入文工團。（微博圖片）

吳岱融當年在文工團練得一身好「舞」工，即使現在已經60多歲，但要他原地一字馬，絕對是Easy Job。（陳順禎 攝）

就是在酒廊唱歌的日子，吳岱融遇到了他的一位伯樂，資深電視人梁立人。梁立人引薦他進入新加坡電視台的訓練班，吳岱融從此正式踏入演藝圈 。在新加坡的那四年，他拍了六部電視劇，部部都是男主角，更有「新加坡第一帥哥」稱號。

吳岱融在新加坡四年拍了六部電視劇，首部時裝劇便是這套《人在旅途》。（微博圖片）

吳岱融有「新加坡第一帥哥」稱號。（微博圖片）

新加坡拍劇跳彈床意外斷腳

不過，在新加坡拍攝古裝劇《盜日英雄傳》時，一次跳彈床的意外，讓吳岱融再次遭受重創。他憶述：「當時我好像已經三、四日沒睡覺，原本應該是雙腳下來，但我卻單腳下去了，啪一聲，腳骨插了出來，進醫院鑲了九顆螺絲。」當時劇集還有幾集才拍完，但為免影響拍攝進度，吳岱融堅持負傷上陣，提出補拍上半身特寫，不過受傷後，他瘦了一大圈，有點不連戲，最後劇組也要靠些後期技術幫手完成。

在新加坡拍攝古裝劇《盜日英雄傳》時，一次跳彈床的意外，讓吳岱融腿部遭受重創。（微博圖片）

吳岱融當時進醫院鑲了九顆螺絲在腿內，見到都覺得痛。（微博圖片）

回港休養獲推薦入TVB 改名「吳岱融」

完成劇集拍攝後，吳岱融回港休養，期間透過梁立人與時任TVB藝員部高層林太（馮美基）的接洽，加入了TVB，並由原名「吳瑰岸」，改為「吳岱融」。他解釋：「當時其實有一位改名的朋友，他心地好，因為我跌斷了腳，他們說這個名字可能在很高處會跌下來，後來他就給了吳岱融這三個字。」

吳岱融回港發展後，將原名「吳瑰岸」改為「吳岱融」。（受訪者提供）

難忘與周星馳督波

吳岱融加入TVB後，首套參演劇集是《大運河》，與劉青雲和梁朝偉合作，但由於他當時腿裡的螺絲還沒拆掉，未能應付太多動作，故最後只能安排一個戲份沒那麼重的角色。而其後，他參演的第二套劇集《生命之旅》，卡士卻是非常強勁，有萬梓良、鄭裕玲和周星馳等。吳岱融稱那時有段時間經常與周星馳打桌球，讚對方球技厲害。別人都說周星馳出杆很慢，吳岱融卻認為：「這可能是他成功的地方。我覺得，他其實在想怎樣打，而我那時什麼都不懂，我只是玩，我覺得他是很深入去鑽研，怎樣去打好這個球。有時我在他前面動來動去，他會說你走開。」

吳岱融加入TVB後，首套參演劇集是《大運河》。（《大運河》劇集截圖）

其後，吳岱融在TVB第二套參演的劇集《生命之旅》，劇中雲集萬梓良、周星馳及鄭裕玲等人，卡士強勁。（《生命之旅》劇集截圖）

向萬梓良偷師嘔戲

提到萬梓良，吳岱融更是印象深刻。萬梓良拍戲時的投入程度在圈內人盡皆知，在演醉酒嘔吐的戲，他更是有獨門秘方。吳岱融憶述：「我記得有場屋企戲，正式拍攝之前，他說你們數，10、9，數多幾下。我記得他好像已經吃了公仔麵類的東西，煮得很軟。到正式拍攝再喝多一支水，然後說了一大堆對白，你就看著他，吐出來。我覺得他真的很敬業，很投入，因為真的傷身，那些是胃酸來。」後來，吳岱融在拍攝另一套劇時，也「偷師」了萬梓良這一招，並成功一氣呵成完成，笑言：「都有一點優越感。」

吳岱融大讚萬梓良很敬業。（《生命之旅》劇集截圖）

吳岱融笑言與萬梓良合作，學到嘔戲「秘訣」。（陳順禎 攝）

《絕代雙驕》「花無缺」爆紅 讚梁朝偉記性好

也都是梁立人這位伯樂，讓吳岱融遇到「花無缺」，回想與「小魚兒」梁朝偉的合作經歷，他說當時一天拍近二十個小時，大家都專注自己的戲份，不要太多額外的交流，但他從梁朝偉身上，學到爭取睡眠時間的「絕技」，「我看到他，每次拍完就自己脫頭套並放好，睡醒起來，他自己就黏貼。為什麼呢？如果他找工作人員做，可能始終他們的工作有責任，他們要慢慢做好，所以起碼少了半小時睡覺，後來這個我也學了。」除此之外，梁朝偉的節奏感和記憶力也讓吳岱融佩服不已。他說梁朝偉的節奏隨時會變，這迫使他必須全神貫注，「真聽、真講、真感受」，否則根本接不住戲 。

吳岱融當年憑「花無缺」一角爆紅，而且當時的他，簡直是顏值巔峰。（《絕代雙驕》劇集截圖）

吳岱融稱梁朝偉轉數快、記性好，合作時過足戲癮。（《絕代雙驕》劇集截圖）

《天若有情》角色扭曲 「走火入魔」變暴躁

在觀眾心中，吳岱融早期的形象多是大俠或謙謙君子，但他在《天若有情》和《原振俠》飾演反派角色，也令觀眾看到咬牙切齒。吳岱融笑言其實演反派更有發揮空間，可以做平時不能做的事，比演好人更好玩。在《天若有情》中，他飾演一名失敗的臥底，角色心理極度扭曲，甚至對劇中的「媽媽」呂有慧產生了戀母的情結 。由於太過投入，更曾讓吳岱融一度「走火入魔」，「我拍完之後，有一個多兩個月，我是很暴躁，很容易跟別人吵架。」談到劇中他還遭同母異父的兄弟鄭伊健強姦，意識非常大膽。吳岱融直言不要說當時，這情節今天來說還是算大膽，不過電視尺度有限，沒有拍出來，「他最多在鏡子前面，漱一漱口就算。」

吳岱融拍《天若有情》時，由於角色心理極度扭曲，曾讓他一度「走火入魔」，變得很暴躁。（《天若有情》劇集截圖）

劇中吳岱融還有被同母異父所生的兄弟鄭伊健強姦，意識非常大膽。（《天若有情》劇集截圖）

《原振俠》演反派太入戲感覺被孤立

到了《原振俠》，吳岱融飾演金石這個大反派 ，角色處處針對黎明，兩人有不少對手戲。他坦言當年可能因為「太入戲」且演戲時「用力過猛」，導致與同劇演員產生誤會，甚至有一種被孤立的感覺。吳岱融當時感覺劇組有些人不喜歡他，甚至似乎將他「分開」。他解釋，這可能是因為他在戲中是唯一惹事生非的人，而且鬧得很厲害。對於是否有被杯葛的感覺，他表示：「真的不知」。

吳岱融在《原振俠》中飾演大反派金石，角色處處針對黎明，兩人有不少對手戲。（《原振俠》劇集截圖）

雖然黎明當時未有對他說什麼，但他事後檢討，承認自己有時在動作上可能「用力過猛」。他解釋：「可能有些人不太瞭解，其實我是沒有惡意的，我只是想做好戲。」但他亦明白，過於投入的演繹方式，難免會讓人覺得「過火」。藉此機會，他希望當年的同事能夠諒解，強調自己一旦接到劇本，整個世界就只剩下角色與對白。他亦透露早年在橫店開工時，曾遇到黎明和陳小春，大家都有吃飯敘舊。

吳岱融坦言當年拍《原振俠》可能因為「太入戲」，且演戲時「用力過猛」，導致與同劇演員產生誤會，甚至有一種被孤立的感覺。（陳順禎 攝）

拍強吻李嘉欣「身水身汗」

談到《原振俠》中他還有強吻「大美人」李嘉欣戲份，吳岱融笑言若被提起，自己都忘記了。他回憶該場戲講述李嘉欣飾演的角色如機械人般向他開槍，而他則瘋狂地衝上前強吻對方。笑問看劇本時有否「暗爽」的感覺，吳岱融幽默回應，形容那場戲拍到「身水身汗」，其實相當辛苦。

吳岱融在《原振俠》中還有強吻李嘉欣的鏡頭。（《原振俠》劇集截圖）

吳岱融形容當日拍攝強吻李嘉欣一幕「身水身汗」，因為事前要做連串動作，所以不是「流口水」，而是「流曬汗」。（陳順禎 攝）

揭當年遭無綫解約背後真相

1994年，正當事業得意的時候，吳岱融突然遭無綫解約，繼而事業走下坡，甚至淡出觀眾的視線。當時盛傳因為他私自到亞視宣傳唱片而觸怒了TVB。現在事隔多年，吳岱融親自解畫。他憶述，當年原本已獲藝員部同意，接拍了約六部外間的電視電影。隨後公司叫他拍攝劇集《一號急症室》，即後來的《妙手仁心》，當時原本屬意他做男主角，即後來吳啟華的角色，他很喜歡那個劇本，於是便把外面所有的戲都推掉了，專心接拍這部劇。

吳岱融揭當年遭無綫解約背後的真相。（陳順禎 攝）

然而，公司後來通知他因器材問題劇集需延期，叫他先接回外面的工作。豈料當他重新接洽並答應外面製作單位後，公司又突然再找他拍攝另一部古裝劇。吳岱融坦言當刻面對兩難，但心裡不想再失信於人，所以最後推掉公司的劇。吳岱融承認自己年少不懂事，自責當時沒有親自致電監製解釋，結果導致誤會：「整件事就這樣算在了我的頭上。」吳岱融稱這場誤會令公司覺得他「推劇」及「不聽話」。他感嘆，在當時的電視台制度下，身為一線小生若涉及推劇，「你就死定了。」

吳岱融承認自己年少不懂事，自責當時沒有親自致電監製解釋，結果導致被誤會「推劇」。（陳順禎 攝）

事業走下坡 回歸家庭遷居番禺

離開TVB後，吳岱融經歷了一段漫長的「低潮期」。但對他而言，這更像是一段回歸生活的日子。他結了婚，生了兒子，舉家搬到廣州番禺的祈福新邨，一住就是十二年 。外界傳言他在內地生活節儉連車都沒有。對此，吳岱融淡然回應：「你可以這樣說，如果你用這個角度去看。但其實都比上不足，比下有餘。」

離開TVB後，吳岱融經歷了一段漫長的「低潮期」。（陳順禎 攝）

在事業「低潮期」時，吳岱融賺到陪伴家人、見證兒子成長的寶貴時間。（微博圖片）

他指該段時間依然有演出工作，在內地登台唱歌，又跟明星足球隊踢球 。更重要的是，他賺到了陪伴家人、見證兒子成長的寶貴時間。吳岱融稱會開著「綿羊仔」，載著兒子在社區裡兜風，不用戴頭盔，享受著香港難以體驗的自由，「我直接是接觸民間，有空去按摩，很便宜，買些菜回去煮。有錢就飛去別的地方玩，沒錢就在公園，一家人都是開心的。」

吳岱融稱一家人，有錢就飛去別的地方玩，沒錢就在公園，只要同妻兒一起都是開心的。（受訪者提供）

一家三口感情要好。（微博圖片）

曾轉型導演遇翻版受挫 跌落「凡間」沒不甘

在內地發展期間，吳岱融亦曾嘗試轉型做幕後，執導電影，希望能拍出自己想拍的作品。然而，當時正值翻版猖獗的年代，令他成為受害者之一。此外，他亦謙稱後來發現自己雖然有想像力，但在組織能力上或許「未夠料」，未能勝任導演一職。

吳岱融曾轉型導演卻遇上翻版猖獗年代，而且在過程中，他也自覺「未夠料」。（陳順禎 攝）

回首這段「從高處跌下來」的經歷，吳岱融並無不甘，反而覺得學到了更多。他感慨表示，如果一直「天王巨星」般的高高在上，聽到的未必是真話。當回歸平民身份，親自接觸民間，去便宜的按摩店、去買菜煮飯，才真正感受到自己是一個有血有肉的人：「我都是要吃飯，會有病痛，會有眼淚，也會有脾氣。」

遇上「高天鷲」：有初戀感覺

雖然經歷過低潮，但吳岱融覺得自己都算幸運，一直有不同的演出工作。到2015年，吳岱融更迎來事業轉捩點，他獲TVB監製引薦回巢，憑藉《巨輪II》中「高天鷲」一角爆紅。他坦言，一直渴望演出像梁家輝在《黑金》中那樣「有腦又夠變態」的角色，因此當監製王心慰向他講解「高天鷲」的人物性格時，他形容心情如同「初戀般心如鹿撞」，直呼：「我要的角色來了！」

吳岱融指「高天鷲」是他一直渴望遇到的角色。（陳順禎 攝）

吳岱融坦言，過去離開TVB的日子雖然讓他失去了明星光環，但多年的民間歷練，讓他接觸到社會不同階層的人，甚至見識過不少江湖人物的行徑。這些人生閱歷豐富了他的演技，讓他在演繹「高天鷲」時更加有血有肉。

曾抗拒講「臭雞」

劇中金句頻出，其中罵李佳芯的一句「臭雞」，令人印象深刻。吳岱融指當時其實也曾擔心這句話會否侮辱女性，一度有些抗拒。但經過與導演商討後，他認為現實生活中確實會有這類人講這種話，而且相比原劇本中更為激烈的措辭，他已經作出了適度的調整，「原先劇本，是有少許很憤怒。但我覺得『高天鷲』這些人，去到那個成就，怎會這樣？他都不需要，所以我減低了程度說：『攞去使啦，臭雞』。」他更盛讚對手李佳芯演繹得非常放得開，讓效果更加自然真實。

吳岱融在《巨輪II》中鬧李佳芯這一幕，令人印象深刻。（《巨輪II》劇集截圖）

吳岱融指當時其實也曾擔心「攞去使啦，臭雞」這句話會否侮辱女性。（《巨輪II》劇集截圖）

「床戲」陳凱琳事前溝通好

至於另一句對養女陳凱琳說的「我愛你咪想搞你囉，So what?」，吳岱融承認當時自己完全入戲，「我感覺到高天鷲到了，所以這些說話很自然會爆出來，如果可以講粗口的話，我可能會爆粗。」而談到抱起陳凱琳的戲份，吳岱融表示拍攝相關親密戲份前，都會與導演和對手充分溝通，甚至演一次，確保雙方有共識。不過他笑指拍抱起陳凱琳戲份時自己一度「過力」，因為對方實在太輕。

吳岱融與陳凱琳在《巨輪II》也有身體接觸，不過他表示拍前大家已經溝通好。（《巨輪II》劇集截圖）

吳岱融這幕想強姦自己的養女，簡直是「獸父」上身。（《巨輪II》劇集截圖）

不求主角只求好戲

雖然如今退居配角，但吳岱融依然享受其中，他強調一部戲的成功並非單靠主角，身邊的配角同樣重要。如今到了這個年紀，依然有朋友找他演戲，讓他能繼續從事自己熱愛的工作，他已感到非常滿足，不再執著於是否擔正做主角，「還要想主角？不用想了」。

雖然如今退居配角，但吳岱融依然享受其中，他強調一部戲的成功並非單靠主角，身邊的配角同樣重要。（陳順禎 攝）

視人生起跌為養份

吳岱融如今家庭事業兩得意，可謂苦盡甘來。回首過往的起伏，吳岱融看得很開。他認為「人生一定有高低」，若非經歷過這些風浪，自己也無法演繹出如此多樣化的角色。他強調，比起外人的眼光，最重要的其實是自己的心態。他更透露自己有一「幸運」特質，就是很容易將不開心的事情忘記。

經歷人生起起跌低，吳岱融認為比起外人的眼光，最重要的其實是自己的心態。（陳順禎 攝）

至於未來是否還有特別想達成的目標時，吳岱融坦言自己從來不會太刻意去強求。他認為如果凡事都處心積慮，過程會很辛苦，那樣也不會造就出今時今日的「吳岱融」。現時他更珍惜的是當下，演員是被動的，有人願意找他演出，已是非常開心的事，「幸好我今時今日身體好，還可以去迎接一些不同的角色。」

想知更精彩和完整的專訪內容，一定要留意《香港01》YouTube，聽吳岱融同你「由零說起」啦！