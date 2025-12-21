吳岱融專訪｜結婚30年所有財產歸太太　靠一招維繫感情：想佢快樂

「鷲哥」吳岱融近日接受《香港01》專訪「由零說起」，當中除了大談40多年演藝生涯的高低起跌外，亦細訴與太太鍾淑慧攜手走過的風雨路 。兩人今年結婚30周年，人前人後同樣恩愛，是圈中公認的模範夫妻。訪問中，吳岱融大方分享夫妻相處之道，更重提當年兩人合拍三級片的心路歷程，揭露背後原來藏著對太太的深情與保護。談及寵妻心得，吳岱融更Man爆表示：「我想她快樂，希望她不要不開心。」



吳岱融近日接受《香港01》專訪「由零說起」，當中除了大談40多年演藝生涯的高低起跌外，還分享與太太鍾淑慧的夫妻相處之道。（陳順禎 攝）

與太太拍《人·鬼·狐》撻著

吳岱融當年與鍾淑慧因拍攝劇集《人·鬼·狐》結緣，問到當年被太太什麼特質「收服」，他笑言緣份沒法解釋，第一眼印象覺得對方「可愛」便喜歡上了。但他坦承，其實自己與太太性格大不同，屬於兩個世界的人，能維繫感情全靠互相疼愛。吳岱融分享其寵妻哲學：「我想她快樂，希望她不要不開心。」他笑言每逢結婚週年或太太生日，送花等儀式絕對不可以漏，否則後果嚴重。吳岱融更透露現時所有財產都寫上太太的名字，幽默表示是為了「費事煩」。

吳岱融當年與鍾淑慧因拍攝劇集《人·鬼·狐》結緣。（《人·鬼·狐》劇集截圖）

吳岱融與鍾淑慧於1995年結婚，即使過了30年，但兩人依然非常恩愛，是圈中模範夫妻。（微博圖片）

靠錫對方維繫30年婚姻

吳岱融承認，年輕時兩夫妻做決定較為衝動。他舉例指早年曾因一時興起，急忙由香港全家搬往馬來西亞檳城，結果剛好遇上疫情爆發，被困當地三個月無法回港。經此一役，兩人學會了凡事商量，現在做任何決定前定必達成共識，「如果有問題，都是我們的問題，一起面對。」

吳岱融和鍾淑慧育有一子吳政樺（Justin），現時28歲的吳政樺在英國完成學業後，投身電影特技工作。吳岱融表示只要是兒子想去做的，作為父母都會支持。至於心不心急飲新抱差？他說會尊重兒子想法。（受訪者提供）

吳岱融笑言每逢結婚週年或太太生日，送花等儀式絕對不可以漏，否則後果嚴重。（微博圖片）

談及太太最令他感動的時刻，吳岱融回憶起多年前曾在夜店與人發生爭執事件，當時太太的反應令他印象深刻。他形容對方不像一般家長般先責罵，而是第一時間衝上前抱著他、安慰他，只擔心他有沒有事，而不過問因由，這份無條件的包容與愛護，令他極為欣賞。

吳岱融與太太共同經歷過不少高低起跌。（陳順禎 攝）

無悔拍三級片 親自上陣為保護愛妻

另外，吳岱融大方談及當年與鍾淑慧接拍三級片的往事。對於這段備受爭議的經歷，他表示：「沒有後悔」，亦不介意旁人眼光，並指就算時光倒流也會做同樣決定。他解釋演員的身體每一個部分都是工具，並以情侶吵架戲份為例：「一對情侶，你不可能每次都穿著褲子來吵架。當然我意思不是說全部脫下來，但這個畫面更能讓觀眾相信角色的情侶關係。」吳岱融坦言早期朋友對此確有些反應：「為什麼要這樣？」，但十多年後，大家已明白他當時在做什麼，並不是為錢。

吳岱融大方談及當年與鍾淑慧接拍三級片的往事。對於這段備受爭議的經歷，他表示：「沒有後悔」。（《滅門慘案之孽殺》電影截圖）

吳岱融認親自上陣拍攝，是有一點私心，希望能更加保護另一半。（《替天行道之殺兄》電影截圖）

外界多年來對兩人「夫妻檔」拍三級片眾說紛紜，吳岱融親自解畫，透露當時其實是太太先接到該片片約。身為男友的他，因尊重對方的演員專業及決定，並未有反對，認為該做就做。然而，吳岱融承認自己參演其中確實存有「私心」，既然女友已決定接拍，他認為由自己擔任男對手，在拍攝親密戲份時能起保護作用：「你可以說我有一點私心，我來拍會更加保護一點。」他強調當時兩人只是盡演員本份，「一個演員，全身每一個部分都是工具。我們是那個演出者，我不去做，誰去做呢？」不過從此可見，吳岱融藏著一份對鍾淑慧的深情與愛護。

