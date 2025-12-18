港姐冠軍陳詠詩與男友甜蜜咀嘴慶生　曾水中激吻作風大膽豪放

2025年香港小姐冠軍陳詠詩（Stacey）早在參選港姐前期，已將IG上的性感泳衣照及與男友Martin的合照刪除，不過當選冠軍後隨即被網民起底，而她與男友於泰國鴛鴦戲水的激吻片段亦流出，事後她就回應指不是負面事，又大方表示如果大家想看多一點，可以直接給大家看，盡顯高情商。上個月陳詠詩突然公開與男友的甜蜜合照，亦是她首次公開男友正面照，大方放閃！日前陳詠詩迎來27歲生日，獲男友送上大紥鮮花，兩人更咀嘴放閃！

陳詠詩在IG曬出慶生照，並寫道：「12.12.25 🎂2025 has been such a wild year, feeling so grateful to be surrounded by love and to celebrate with the people who feel like home.」相中所見，陳詠詩身穿吊帶低胸裙，相當性感，男友Martin攬實壽星女，兩人更甜蜜咀嘴，大方放閃！據知陳詠詩男友Martin是學霸，畢業於南加州大學，兩人於美國留學時在聯校活動上認識，兩人郎才女貌，十分合襯！

