袁文傑離巢疑雲揭盅　「失散細妹」邢慧敏《愛回家》合照洩端倪

袁文傑近年憑處境劇《愛．回家之開心速遞》「潮偉」一角入屋，上星期他突然在IG分享與《愛．回家》林凱恩、葉凱茵、陳俊堅等一班演員合照，見袁文傑一臉依依不捨寫著「感謝」，並留言：「感謝！我會永遠記住片場一班兄弟姊妹😎#愛回家之開心速遞」。

不少網民揣測袁文傑是否離巢TVB，紛紛留言，尤其不捨他與滕麗名飾演的「熊尚善」CP，表示：「那我們的潮善cp 呢？要分開了嗎🥹🥹🥹」、「潮偉要離開tvb？😢😢😢」、「有點感傷…」、「潮偉要退出愛回家？🤔🤔🤔」、「善善點算😢」

不過，近日從港姐邢慧敏的帖文中就似乎能看出端倪，她分享《愛．回家》劇照以及與袁文傑的合照，並寫道：「我記得選香港小姐的時候，很多人都說我跟袁文傑前輩很像樣，有機會可以讓我們演一下兄妹甚麼的，相隔三年，機會來了飛雲，在劇集裏，我扮演他易容後的女子樣子，這次同框的時刻讓我感受到了一種奇妙的連結，大家覺得我們像嗎？」

邢慧敏2022年選港姐時被揶揄像男人，尤其外表被指跟袁文傑似樣，袁文傑回應傳媒時更曾笑言「可能係失散兄妹」。如今邢慧敏在劇中飾演「女版袁文傑」，與熊尚善（滕麗名飾）見面，看來亦變相推翻了袁文傑離巢傳聞。而其實「熊若水」呂慧儀近日出席活動時，也澄清袁文傑並非離巢，她表示：「佢只係離開戲中嘅劇組，唔係離開真實嘅劇組。」又指《愛回家》是一個團隊，一個都不能少，更劇透早前已拍畢冬至戲份，「潮偉」與「熊尚善」會一起吃飯團圓！

