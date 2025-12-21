前TVB花旦17歲囡囡獲獎學金　樣貌甜美標緻曾患選擇性失語症

現年58歲的劉美娟（Eugina）與張崇德在2001年結婚，先後誕下兩子一女，可惜大仔天藍出世不足26小時，因醫療失誤夭折，二人靠信仰走出喪子之痛，其後劉美娟再誕下一子一女，但一對子女被證實患有「選擇性失語症」，而劉美娟同張崇德亦盡心盡力照顧陪伴子女成長。日前劉美娟在IG分享一張獎學金得獎者名單，可見她的細女張日晴都是其中一位！

劉美娟與張崇德當年因出席「藝人之家」聚會而漸生情愫，拍拖11個月就結婚。婚後4年，劉美娟誕下大仔張天藍，但兒子出生後不足26小時夭折。經歷喪子之痛後，張崇德夫婦沒有放棄，分別在2007年及2008年再誕下一子一女，但一對子女先後患有罕見「選擇性失語症」，他們在學校時雙手變得僵硬、面紅，不敢說話，兩公婆帶子女去見心理醫生，發現女兒只是到學校門口時才不說話，但其實相當有語言天份，幸好她在轉校後已經康復，而兒子病情卻較為嚴重，被診斷為高智力但不懂表達、與別人溝通，所以經常被人欺負，幸好經過悉心照顧，子女已經康復。而張日晴自兩歲開始接觸舞蹈，學習跳芭蕾舞長達9年，曾參加過不少公開演出，2021年曾隨父母上《流行經典50年》表演跳芭蕾舞，張日晴眼大大，笑容甜美，樣貌標緻，兩母女十足餅印！

