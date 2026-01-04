萬千星輝2025｜何廣沛等7年終於有獎攞　曾極速上位後遇到樽頸

《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳男配角」結果出爐，何廣沛憑《新聞女王2》「潘志傲Ivan」一角奪獎，這是他繼《萬千星輝頒獎典禮2018》獲得「飛躍進步男藝員」獎後，再一次獲得獎項。

何廣沛參加第26期藝員訓練班加入TVB，畢業後已經參與過《愛·回家》和《My盛Lady》等劇集拍攝，雖只是飾演一般路人角色，但他「青靚白淨」的小生外表卻受到監製導演的青睞，加入TVB的第二年就即有份參演《使徒行者》、《飛虎II》等大製作，在《女人俱樂部》一劇更憑飾演「年青姚子倫」而跑出，晉身「小鮮肉」行列。

何廣沛真係「青靚白淨」。

2014年的《女人俱樂部》後，何廣沛的演藝之路可算是順風順水，在2016年獲得「最佳男配角」、「飛躍進步男藝員」等多個獎項提名的同時，也成為了《星和無綫電視大獎2016》的「TVB 最佳新人」，演技開始受到認同。2017年，他又得到星和「TVB 飛躍進步藝人」、大馬星光「最喜愛 TVB 飛躍進步男藝員」以及TVB「最受歡迎電視拍檔」。他在2018年的劇集產量雖然只有《跳躍生命線》、《天命》，但佔有相當重戲份的他終憑着這兩套劇奪得「飛躍進步男藝員」。楊明花了19年時間才達成的目標，他只花了5年。

何廣沛贏得《星和無綫電視大獎2016》「TVB最佳新人」。

何廣沛入行6年就已經在《跳躍生命線》擔任第二男主角，上位速度十分快。

近年，何廣沛的演技愈見成熟，不再受限於以往的「乖乖仔」形象。雖然愈多愈來戲份佔比重的角色，但一直與獎項無緣，甚有樽頸位的感覺。今年，在《新聞女王2》中，他飾演的「Ivan」深受內地及香港觀眾喜愛；而在同是台慶劇《金式森林》中，他更挑戰演繹反派敗家仔角色，展現出暴戾與壓抑的另一面。鮮為人知的是，何廣沛曾透露自己自幼患有先天性聽力障礙，甚至曾需佩戴助聽器。他曾坦言在拍攝《破毒強人》與陳豪對戲時，因對方聲線沙啞而難以聽清，需靠讀口形來完成演出。這份對專業的堅持，讓他贏得前輩佘詩曼及廣大觀眾的尊重。

何廣沛和佘詩曼演出《新聞女王》時有不少床戲。（微博圖片）

何廣沛於《金式森林》表現出色。(影片截圖)

除了幕前演出，何廣沛近年亦積極多元發展，包括經營 YouTube 頻道及進軍餐飲生意。在個人生活上，現年37歲的他已於今年8月宣布與圈外女友 Sarah 訂婚，預計於明年正式步入婚姻殿堂，今年絕對是雙喜臨門。

Sarah曾罕有放閃，看得出她十分支持何廣沛！（IG圖片）