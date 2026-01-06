萬千星輝2025｜羅天宇失落男配角　先天缺陷冇自信蛻變女神收割機

《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳男配角」日前結果出爐，最終何廣沛憑《新聞女王2》奪獎，賽前呼聲挺高的羅天宇再次陪跑，更是五強不入。雖然2021年奪過男飛躍，始終跟男配角無緣。

萬千星輝頒獎典禮2025｜完整得獎名單！新聞女王2掃9個獎成大贏家

羅天宇憑《愛‧回家》彈起

羅天宇在2008年參選香港先生獲得少年組冠軍，入行17年的羅天宇早年的角色大部分都是飾演細佬或學生，雖然機會多多，但未有太大突破。在2012年迎來轉機，憑處境劇《愛‧回家》中馬子仁一角成功入屋，他也曾直言這段時間對他十分重要。

《愛‧回家》為羅天宇打下入屋路線。（微博圖片）

羅天宇半裸上陣

後來在2018年於劇集《跳躍生命線》中一改戲路，飾演見習救護主任譚Sir，他在拍攝三個月前積極健身，成功減去20磅，更憑此角獲提名最佳男配角，之後他在2019年劇集《她她她的少女時代》中以半裸上陣拍沖涼戲，大騷完美身形。2020年羅天宇在《香港愛情故事》中的演出亦備受讚賞，更獲提名最佳男主角。近年陸續在劇集《大步走》、《十月初五的月光》、《婚後事》等劇中，演出都獲讚大有進步。

大騷完美身形！（IG@lawjoey）

羅天宇在劇集《大步走》中飾演怕怕醜醜的「宅男」凌承祿，成功追到女神劉穎鏇。（IG@lawjoey）

羅天宇先天缺陷冇自信

其實羅天宇一直努力克服天生「漏斗胸」，因此先天缺陷令他缺乏自信，後來透過勤力健身提升身形線條。不過相比起事業發展，羅天宇的感情生活就更受關注，有「女神收割機」之稱的他緋聞不斷，無論是歷任女友還是緋聞對象都是女神級人馬，在拍攝《十月初五的月光》期間更一度與女主角何依婷傳出緋聞，不過自從近兩年情定陳懿德之後，「女神收割機」可能都要熄機了。

羅天宇與陳懿德。(陳順禎 攝)

羅天宇同coffee嘅親密照流出，到而家都冇人知係邊個放料出嚟。（網上圖片）

湯洛雯以前同羅天宇拍過拖。（網上圖片）

羅天宇被指是富二代

羅天宇家底未及身家億億聲的富二代，但他媽媽做生意及炒樓有不少斬獲，主力經營位於西貢的四萬呎燒烤場生意，亦相當不錯。