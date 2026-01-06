萬千星輝2025｜劉穎鏇女配陪跑唔擔心 入行9年只有一單緋聞極乖女

《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳女配角」日前結果出爐，最終大熱王敏奕憑《新聞女王2》順利奪獎，賽前亦有呼聲的劉穎鏇雖然陪跑，但仲後生大把機會！

劉穎鏇出席《萬千星輝頒獎典禮2025》。（葉志明攝）

劉穎鏇在《奪命提示》多次性感出場。(節目截圖)

劉穎鏇選港姐入行

在美國出生長大的劉穎鏇，於2016年參選港姐奪得亞軍、「最上鏡小姐」及「現場最受歡迎佳麗獎」三個獎項，憑出眾身形加靚樣成為當年最強焦點。

當年賽前已被視為冠軍人馬的劉穎鏇透露。（符祥定攝）

劉穎鏇（Tiffany）於2016年參選港姐奪得亞軍、「最上鏡小姐」及「現場最受歡迎佳麗獎」三個獎項。(電視截圖）

劉穎鏇打女形象漸出現

加入TVB初期擔任資訊節目《學是學非》其中一名主持，2018年憑台慶劇《兄弟》首度獲提名「新加坡最喜愛TVB女主角」、「馬來西亞最喜愛TVB女主角」及「最佳女配角」。劉穎鏇在2020年台慶劇《踩過界II》中飾演單元角色「王芷瑜」，有一場被落藥強姦的戲份，表現備受關注。近年劉穎鏇在《鐵拳英雄》、《超能使者》、《隱形戰隊》中都有不少打戲，她在演出時「博到盡」，在《隱形戰隊》中飾演反恐特勤隊隊員「邢風」的她，為配合角色操出女性極限10%體脂，相當敬業！

劉穎鏇係運動健將。（IG@itstiffanylau）

劉穎鏇在《兄弟》已經是打女形象。 （黃國立攝）

劉穎鏇入行9年只有一單緋聞

劉穎鏇一向形象健康，花邊、負面新聞並不多，唯一一次在2018年，當時劉穎鏇被傳媒拍到與同屆港男胡㻗（羅天宇之弟）在西貢銀線灣路邊停泊的車廂內私會約 20 分鐘。由於該處環境幽暗，加上傳媒拍攝時形容女方「頭部一度消失」及下車時唇膏脫色，其實只是為了避鏡頭，引發了所謂的「車震」猜測。有傳聞指出她因此事被無綫高層「照肺」，為保護事業而選擇與對方斷絕戀情。