前港姐慶祝49歲生日零走樣狀態極佳　失婚後再嫁TVB小生更幸福

現年56歲的袁文傑近年憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中「潮偉」一角成功入屋，除了角色受歡迎之外，袁文傑與TVB兒童節目《閃電傳真機》出身的太太張潔蓮（Jackeline）同樣深受觀眾喜愛，二人拍拖9年，於2020年拉埋天窗，身為圈中愛妻號的袁文傑一向非常錫老婆，又不時分享夫妻恩愛日常，羡煞旁人。日前袁文傑分享了一段為老婆慶祝生日的短片，並寫道：「和大家分享Jackeline上月底的生日片段，而下星期也是我們的結婚5週年紀念😊」

袁文傑近年憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中「潮偉」一角成功入屋。（IG@yuen_man_kit）

袁文傑與太太張潔蓮（Jackeline）非常恩愛。（IG@yuen_man_kit）

袁文傑與太太張潔蓮（Jackeline）非常恩愛。（IG@yuen_man_kit）

片中所見，身穿露膊紅色裙的張潔蓮，對着鏡頭甜笑，樣貌依然清秀，而且皮膚白滑緊緻，她與老公頭貼頭合照，相當恩愛！網民紛紛留言大讚張潔蓮保養極好，完全看不出已經49歲！張潔蓮（Jackeline）在1995年參選港姐入圍最後20強，落選後簽約TVB，並入讀藝員進修班做旁聽生，其後獲安排擔任兒童節目主持，她亦是首位加入兒童節目做主持的港姐。張潔蓮曾與拍拖13年的圈外男友Patrick Lee結婚，惟婚姻僅維持3年就離婚。之後張潔蓮與袁文傑拍拖9年，兩人在2020年尾結婚，十分幸福。

Jackeline曾在1995年參選港姐。（電視截圖）

