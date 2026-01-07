萬千星輝2025｜蔣祖曼失落女配角　慘到為前男友還錢換來對方出軌

《萬千星輝頒獎典禮2025》日前圓滿結束，佘詩曼四奪視后，同為《新聞女王2》劇組的蔣祖曼在網上祝賀，不過可惜的是自己未能奪得女配角。

蔣祖曼在《新聞女王2》飾演「白書昀」一角。（截圖）

蔣祖曼早期扎根獨立電影界

蔣祖曼由早期扎根獨立電影界到2022年正式簽約無綫電視（TVB），她在《法言人》中飾演冷酷專業的區域法院法官「翁傲鳴（翁官）」，與馬國明的情感戲火花十足；在《輕·功》中首次擔正第一女主角飾演「洪翊嵐」，將與父親（黎耀祥飾）之間的複雜父女情演繹得入木三分。今年蔣祖曼在《新聞女王2》中，其充滿智慧與力量的現代女性形象深受內地及香港網民推崇。

蔣祖曼在《法言人》中飾演冷酷專業的區域法院法官「翁傲鳴（翁官）」（《法言人》劇集截圖）

蔣祖曼堅持接拍獨立電影，即使電影資金有限，有傳沒有酬勞都會拍，因為她承認這如同使命一樣，當年邊拍戲邊做餐廳，足足有7年的時間。

蔣祖曼曾出演《蝴蝶》，是一部以同性戀為題材的電影。（網上圖片）

蔣祖曼為前男友還錢換來對方出軌

另一個要一直打工做餐廳的原因，原來是因為要幫欠債纍纍的前男友還錢，那時蔣祖曼大概只有20歲，她曾接受《香港01》訪問時說︰「做餐廳都係因為呢個原因，戶口得返幾廿蚊都係因為呢個原因，佢係沒完沒了地爭錢。」她為愛奮不顧身︰「蠢囉！覺得要囉！個人就係唔知點解成日都有啲錯嘅正義感，其實害咗佢㗎嘛係咪？但係總之佢就不斷還極又借。」原來，那位前男朋友還瘋狂出軌，「佢唔認，但係傻嘅都知道係。」例如Joman知道她的跳舞老師有一首獨一無二的電話鈴聲，有一天卻聽到男友在哼同一首歌，再發現他的手上抄了跳舞老師的電話，後來又知道他們有出街見面，但他也不認。「真係好低能嗰時，到最後佢追我朋友，我朋友覺得佢真係太衰，我朋友睇唔過眼，覺得佢真係太衰，我就直接分手啦嗰次。」

蔣祖曼可以說是為愛義無反顧。（葉志明攝）

蔣祖曼是最強繼母之一

蔣祖曼直到20歲出頭遇到現在的丈夫陳卓麒，那時對方已帶着跟前妻的兒子Day仔，二人拍拖時，陳卓麒前妻患病，她索性提出不如跟小朋友一起住，變相就是擔當起照顧兩歲的Day仔的責任。Day仔的生母在他兩歲半時候離世，蔣祖曼可以說是從小就帶大Day仔，感情儼如親生，也一樣叫她「媽咪」，所以她表示其實也不用對小朋友交代什麼，因為囝囝一直也是很清楚所有事情。

蔣祖曼和繼子Day仔的感情很好，而細女可可就跟Day仔像是親兄妹一樣相處。（IG@jomanchiang）