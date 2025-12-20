半百歲「綠葉王」開補習社慘蝕　再搞飲食收入不穩靠TVB人工養家

現年51歲的徐榮在1999年參加第13期無綫電視藝員訓練班後加入TVB成為合約藝員，與林峯及楊怡同屆。徐榮入行初期常被安排做村民、死屍等閒角，後來有機會接演多部處境劇，包括《同事三分親》飾演江欣燕的癡心跟班裘俊，《畢打自己人》飾演包國仁，還有《愛．回家》馬強與林漪淇飾演夫妻，成功入屋。

徐榮初起步多演村民等閒角。（YouTube@香港演藝人協會）

《同事三分親》飾演江欣燕的癡心跟班裘俊。(電視截圖)

囡囡包包初出世時演出過《愛．回家》飾演「馬家好」。（YouTube@香港演藝人協會）

徐榮話當時好緊張。（YouTube@香港演藝人協會）

徐榮近年一劇接一劇。（YouTube@香港演藝人協會）

入行26年，徐榮雖然仍未上位做一線小生，但卻是「黃金綠葉」，一劇接一劇未停過。日前徐榮接受「香港演藝人協會」的YouTube訪問，他透露自己一直有「生意夢」，多年前曾開補習社，但卻慘蝕收場，他苦笑說：「之前開補習中心，好好彩一開就疫情，踩足三年，唔止損手仲損埋腳先離場。」他透露年幾前才能回氣，又再戰商界，與友人合資開火鍋店，他說：「又想做生意﹐唔知死又做，好彩做咗年幾還可以，他說：「依家我做藝人，我算比較穩定，廿幾年仲做緊，要有穩定工作先去做生意，反而做生意唔穩定，我現在係可以唔出糧，始終有份工，生意唔係幾好唔出糧，生意幾好就出份糧，反而我需要工作去support我嘅生意。」

徐榮係TVB第十三期訓練班出身。（YouTube@香港演藝人協會）

徐榮一直有生意夢。（YouTube@香港演藝人協會）

疫情開補習社慘蝕，年前又開火鍋店。（YouTube@香港演藝人協會）

徐榮話生意唔好就無糧出。(ig@tsuiwing0807)

好彩有TVB呢份穩定工作，令佢可以放心做生意。(ig@tsuiwing0807)

徐榮與圈外太太Kathy結婚19年，育有18歲兒子徐朗（Karson）和10歲的徐心怡（包包）。徐榮一向是圈中出名的廿四孝老公兼老竇，盡力栽培子女往有興趣的方向發展，為圓兒子足球夢，曾年花40萬港元送兒子到英國學界享負盛名的私立寄宿中學Bede’s Senior School讀書，希望他能專注足球訓練，早前已返港繼續學業，並正式成為職業足球員加入「大埔足球會」。而曾客串處境劇《愛．回家》飾演「馬家好」的細女「包包」徐心怡，越大越標緻，而且有表演天份，早前在舞蹈比賽上獲獎。

徐榮曾在社交平台分享當年結婚照。(ig@tsuichanfamily)

太太與子女均是徐榮的後盾。(ig@tsuiwing0807)

太太更是徐榮的最強後盾，二人主張「男主外、女主內」的生活模式，太太負責管理家中所有事情，每月出糧後，徐榮都會全交予太太，自己則拿取零用錢。徐榮曾經說：「我真的很幸運，她肯嫁給我這七線演員，所以我跟自己說，我將來能做到的，都會畀晒太太。」

徐榮與太太Kathy婚後誕下一子一女，組成幸福家庭。(tsuiwing0807@Instagram)

徐榮一向是圈中愛妻號。（fb@徐榮 Tsui Wing）

也是廿四孝老竇。（fb@徐榮 Tsui Wing）