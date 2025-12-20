港姐季軍首談三度流產啞忍出軌丈夫10年　雷曼事件令她看透解脫

1979年香港小姐季軍鍾慧冰日前接受前TVB主播方健儀的網上節目《女人方言》訪問，罕有深入剖析她高低起伏的人生。方健儀以「一手好牌」來形容鍾慧冰的早年生活，鍾慧冰表示她於上海出世，不夠一歲便來了香港，她一直跟她嫲嫲生活，到了7歲才見回她的父母。鍾慧冰14歲移民美國，在紐約的大學畢業，22歲回港參選香港小姐贏得季軍。鍾慧冰直言看似美好的開局背後亦有複雜的家庭故事。她指自己與任職醫生的父母關係疏離，在美國留學時曾因種族歧視而備受欺凌，年少時並不快樂。

鍾慧冰接受方健儀訪問。(影片截圖)

鍾慧冰在事業如日中天時渴望有自己的家庭，她於28歲時與從事證券行業的前夫結婚。婚後她專心相夫教女。鍾慧冰首度公開談及她曾三度流產，表示：「我淨係小產都三次……我結婚就因為想生小朋友。你話係咪好恨有，都又唔係，但係當你跌咗幾次之後呢，你就好恨有囉！」而她在最疼愛她的嫲嫲出殯當日，竟發現自己再度懷孕。當時一位命理師曾指她的命格是「紅白二事會一起來」，沒想到一語成讖。然而她女兒出生後，她患上產後抑鬱症，更曾想過尋死，甚至想過抱住女兒跳樓。

鍾慧冰。(影片截圖)

鍾慧冰後來又發現前夫有婚外情，為了女兒她曾經啞忍10年。她說：「好快我又發覺……婚姻出現咗好多問題。(與前夫) 個人生價值觀又唔係好同，跟住就發覺原來佢都好多女朋友。開頭我嘗試忍受，成日就迷信話，屋企呢應該要有爸爸媽媽，就對個細路會好啲嘅。」壓垮婚姻的最後一根稻草，是2008年的雷曼事件，令她畢生積蓄幾乎清零，損失高達八位數字。這次重創令她毅然決定離婚，她灑脫地表示：「錢都可以唔見，男人都唔使要啦！」

鍾慧冰。（截圖）

鍾慧冰近年再迎來人生另一個大劫，她於2016年因免疫系統失調患上罕見血管炎，醫生甚至斷言如果她病發可引發器官衰竭，幾日之內便會病逝。當時她的身體機能嚴重受損，手腳無力，就連扣鈕扣、拿筷子、等簡單動作也無法完成，但她憑著驚人意志，並積極接受中西醫及物理治療，曼終奇蹟地康復。