G-Dragon酒店觀看宏福苑火災新聞片段曝光　眉頭深鎖嘆息極之難過

大埔宏福苑於今年11月26日發生五級大火，造成逾百人傷亡，災情嚴重，震驚各界，全港哀悼。事發後，演藝界有不少熱心人士紛紛伸出援手出錢出力，為是次火災捐款至不同的組織，務求早日幫災民重建家園，體現出人間有情。除了香港的藝人，內地、台灣、甚至日韓都有藝人響應捐款賑災，藝人捐款數字連日來不斷上升。韓國男團BIGBANG隊長GD（G-DRAGON，原名權志龍）亦有捐款港幣100萬元來幫助災民。

韓國男團BIGBANG隊長GD（G-DRAGON，原名權志龍）都有捐款港幣100萬元（IG@xxxibgdrgn）

昨日有網民於Threads上載了一段GD在疑似酒店房間觀看電視新聞的短片，寫道：「gd你咁樣真係搞到我超感動 一見到個新聞台啲片就勁心痛 所有人都辛苦了😞🙏」這條片其實是GD官方於YouTube頻道發布的一條名為「G-DRAGON - 2025 MAMA AWARDS Behind the Scenes」影片，當中就有網民節錄的這一段。片中可見GD戴上口罩，正坐在沙發上看有關宏福苑五級大火的新聞報道，他看得眉頭緊鎖嘆息，表現極之難過，他又與鏡頭外的一名男子談及所看到的是否即時發生的新聞，又表示：「I can't perform when the situation is bad like this (情況像這樣糟糕，我沒辦法演出) 」一眾網民都大讚GD真切關心香港這次火災慘劇情況，被他感動了，又多謝他的捐款。

GD收看宏福苑大火新聞。(影片截圖)

