TVB匹克球大賽　伍富橋夥「新聞女王」擊敗強敵關楚耀陳庭欣奪冠

TVB近年積極推廣新興運動，日前於將軍澳電視城舉行首屆Pickleball（匹克球）員工賽「2025 無綫盃匹克球爭霸戰」，吸引不少熱愛運動的藝人及員工組隊參賽。現場星光熠熠，包括伍富橋、許家傑、關楚耀、陳庭欣、譚輝智及許俊豪（Lincoln）等均有現身參賽。經過多輪激烈角逐，最終由有現實版「新聞女王」之稱的TVB新聞及資訊總監黃淑明與藝人伍富橋的組合勇奪首屆冠軍。

超強隊伍！（截圖）

真實版「新聞女王」原來運動都咁勁！（截圖）

恭喜！（IG截圖）

據了解，是次奪冠組合份量十足。擁有「新聞女王」之稱的新聞部高層黃淑明（Ming姐）原來是隱世高手，據知她早前親自邀請同樣是匹克球高手的伍富橋拍檔參賽。

TVB新聞及資訊總監的黃淑明。（YouTube@東張+）

無綫新聞部總監黃淑明，是無綫新聞第二把交椅，早年曾任職前線記者和主播。（無綫新聞畫面）

伍富橋接受《香港01》訪問時表示，對於獲得Ming姐青睞感到既驚喜又榮幸：「非常有幸獲TVB新聞部同事邀請，拍檔參加公司內部舉辦嘅匹克球比賽。」他透露由於雙方工作繁忙，賽前其實只合練過一次，默契全靠臨場發揮。

伍富橋亦有教中學生打匹克球！（IG照片）

型男老師！（IG照片）

伍富橋一向運動了得。(葉志明 攝)

談及搭檔Ming姐的表現，伍富橋讚不絕口，直言對方的運動細胞令人刮目相看：「Ming姐狀態非常好，佢正手好穩陣，同佢拍檔非常放心。」在決賽中，兩人默契十足，最終以10分之差的絕對優勢，擊敗由關楚耀與陳庭欣組成的強勁隊伍，成功捧走首屆冠軍獎盃。

賽事最終成績如下：

冠軍 | 黃淑明、伍富橋

亞軍 | 關楚耀、陳庭欣

季軍 | 許家傑、許俊豪