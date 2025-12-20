劉嘉玲大方坦承除梁朝偉外　曾對他人有過動搖：沒有是假的

現年60歲的劉嘉玲與影帝梁朝偉愛情長跑多年，最終決定在2008年於不丹結婚，正式成為夫妻。而多年來二人雖沒有生育小孩子，但大家給予彼此尊重及信任，依然恩愛十足，婚姻相處模式令不少網民稱羨。

二人在2008年於不丹結婚。（視覺中國）

雖然，梁朝偉作為劉嘉玲生命中最重要的男人，但其實在過程中她曾對其他人有過動搖。在近期播出的內地綜藝《一路繁花2》中，她就大方回答各種尖銳問題，盡現高情商一面。

大家坐一閒聊。（影片截圖）

寧靜對劉嘉玲拋出一個相當尖銳的問題。（影片截圖）

當大家坐在一起閒聊的時候，寧靜就對劉嘉玲拋出一個相當尖銳的問題：「你會不會有一刻半刻的覺得，其實梁先生（梁朝偉）也沒有那麼好，還有更喜歡的人？」而劉嘉玲當下毫不迴避表示：「其實我有的，我說沒有是假的。但是我最終還是覺得，他是最適合我的，我還是覺得他是我最好的選擇，沒有一個人能夠比他更優秀，然後我很幸運，他也是覺得我是他最好的選擇。」

劉嘉玲大方回答。（影片截圖）

二人結婚至今仍然恩愛。（劉嘉玲微博圖片）

其實，在梁朝偉與劉嘉玲相戀期間，女方曾與多位富商傳過緋聞，因而屢次傳出情變，包括有郭台銘、孫道存、景百孚等，甚至被傳與舊愛許晉亨舊情復燃，但他們二人從未正式宣布分手。經過許多愛情考驗，在2008年他們終於修成正果，成為彼此生命中最重要的另一伴。