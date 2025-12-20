視帝太太坐鎮C位氣場勁　試過冇戲拍識感恩：每個角色都來得不易

無綫電視年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》將於明年1月4日（星期日）假澳門上葡京綜藝館舉行。大會日前公布各獎項10強名單，並展開首波宣傳攻勢，視帝王浩信太太陳自瑤在壓軸畫面，坐正「C位」位置搶盡風頭！她穿上吊帶低胸亮色晚裝大騷美腿，散發強大氣場與性感女人味，而她身旁有姚子羚和張振朗，後排分別由何廣沛、黃庭鋒、陳展鵬及傅嘉莉坐鎮，最前位置則有陳楨枱以一襲金色透視長裙，大騷長腿斜坐在階梯上，展現出高雅且唯美的視覺效果。

宣傳片中，陳自瑤坐正C位，氣場勁盡顯地位。（官方圖片）

44歲的陳自瑤曾經憑《寶寶大過天》中飾葉帆一角，奪得《萬千星輝頒獎典禮2021》的「最佳女配角」，今年再度獲得提名，在《刑偵12》中飾演何妙雪一角成功打入最後十強。陳自瑤昨日（19日）在ig撰文為自己拉票，寫道：「做演員這麼多年也經歷過很多，也經歷過很多沒有戲拍，沒有被提名的年年月月。所以更加明白每個角色都來得不容易，所以每次都很珍惜，更珍惜有得被提名的機會。感恩今年憑「刑偵12 」 何妙雪一角，打入了最佳女配角十強。謝謝公司，謝謝鍾澍佳和 @tvb77atelier也謝謝大家的支持和喜愛！♥️」

陳自瑤感觸：「每個角色都來得不易」。（IG@chenchiyiu）

陳自瑤試過多次「最佳女配角」提名。（IG@chenchiyiu）

陳自瑤與王浩信婚姻屢傳亮起紅燈。（IG@chenchiyiu）

陳自瑤經常分享靚相派福利。（IG@chenchiyiu）

