息影90年代艷星戴口罩仍被一眼認出　真實狀態驚人搣甩肥師奶形象

現年66歲的吳岱融與61歲的老婆鍾淑慧於1995年結婚，婚後育有一子吳政樺，一家三口生活幸福。吳岱融與鍾淑慧今年結婚30周年，人前人後依然十分恩愛，是圈中公認的模範夫妻。鍾淑慧曾接拍多部經典三級電影，片中有不少裸露及極具爭議性的大膽鏡頭，她與吳岱融就是拍攝《替天行道之殺兄》時結緣。鍾淑慧婚後便淡出幕前照顧家庭，長年定居於新加坡及馬來西亞，生活寫意，還出現幸福肥。近日有馬來西亞的粉絲在商場偶遇鍾淑慧，並拍下互動影片放到社交網上分享。

吳岱融認親自上陣拍攝，是有一點私心，希望能更加保護另一半。（《替天行道之殺兄》電影截圖）

鍾淑慧（fb@吳岱融 Hugo Ng）

吳岱融與老婆鍾淑慧（fb@吳岱融 Hugo Ng）

該名粉絲發文寫道：「講你都不信。本來我想出席她的活動，可是因為我睡遲了加上要趕去seventeen活動所以只能放棄鐘淑慧的活動。結果給我在pavilion巧遇她！pavilion那麽大都可以遇到她而且她戴口罩我在人群中都能認出她來。果然每一次都是上天的安排。timing真的是好到誇張，吃完晚餐就巧遇她了。」從影片可見，該位男粉絲在商場內認出了戴著口罩的鍾淑慧，即興奮地上前詢問她是不是鍾淑慧，鍾淑慧大方承認，並親切地與粉絲合照。鍾淑慧除下了口罩，在原相機零濾鏡之下展現出她的真實容貌。她一臉精神奕奕，容光煥發，皮膚緊緻光滑，幾乎看不到皺紋，且靚得自然，並沒有醫美痕跡，完全看不出她的真實年紀，成功搣甩她以往一度予人肥師奶的印象，她對粉絲亦十分親民友善。

鍾淑慧與粉絲合照。(小紅書)

鍾淑慧十分凍齡。(小紅書)