姜濤演唱會｜彈跳出場被配上豬仔跳彈床　網民指空中動作抄羅志祥

MIRROR成員姜濤一連九場的《KEUNG TO "LAVA" LIVE 2025》演唱會，日前（12月17日）終於舉行！這是為他入行以來第三個個人演唱會，但作為演唱會常客的他一點也沒有馬虎，近兩個半小時的演出上也發揮得淋灕盡致，又唱又跳，實在睇到令人拍爛手掌！



姜濤今次開演唱會，好多「姜糖」都表示十分精彩。（資料圖片）

王嘉爾力撐姜濤。

《KEUNG TO "LAVA" LIVE 2025》演唱會上出現不少嘉賓，除「熟口熟面」的林家謙和台下的姜爸姜媽，還有人氣爆燈的王嘉爾！台上姜濤的演出固然是亮點，但他和嘉賓的互動和演出也是演唱會的不可多得的點綴環節。

不得不說，網民真係有創意。（Threads截圖）

姜濤演唱會一詞近日也在社交平台Threads掀起一陣討論熱潮，其中有人分享一小段片段。原來是討論姜濤在出場時，從台下彈上台的片段，有網民激讚畫面令人震撼：「氣勢不凡」，但反過來也有人將之與一段豬豬跳彈床的短片相比，揶揄他的體重，更有網民指他是抄襲台灣的羅志祥。

姜濤版本就係咁。（Threads截圖）

羅志祥版本就係咁。（YouTube截圖）

當然，同類型彈跳出場的動作並不是他獨創的。台灣的「舞王」羅志祥就曾在年前演唱會中，表演過彈射式從台下彈跳出場的表演，在空中的一瞬間同樣是擺出帥氣的跑步姿勢，其中這個「彈射出場」亦成為了他的招牌動作之一。近日他在演唱會唱《夠了Let Go》時，也因表演相同動作而成為討論話題。

早幾年PSY表演過同樣的「彈射式出場」，亦即是toaster jump。（CFP）

不過，更早期出現「彈射出場」的還要數韓流巨星「江南大叔」PSY在2022年《Summer Swag演唱會》的表演及最早期，Michael Jackson在演唱會的元祖級演釋，所以，要說姜濤是「抄」羅志祥，倒不如是說他致敬了世界各地的舞台王者，跟隨他們的步伐，嘗試在舞台上呈現Michael Jackson在《Dangerous Tour》中的招牌toaster jump演出罷了。