康堤難頂徐濠縈芭比粉紅前衛造型　唔認阿媽：想佢用斜揹袋似姨姨

陳奕迅的21歲愛女陳康堤（Constance/包包）今年6月入行當歌手，已先後推出三首歌，日前到商台接受鄭裕玲《口水多過浪花》訪問，媽媽徐濠縈亦有伴隨左右。康堤表示父母十分支持她的選擇，笑說：「佢哋成日鼓勵我唔好讀書。」現在康堤的造型全由媽媽一手包辦，但原來康堤自小已經十分抗拒媽媽的前衛造型，大爆媽媽接放學一度拒絕相認。

康堤對於未來的音樂事業有著清晰的規劃。(資料圖片/胡凱欣 攝)

康堤以英文單曲出道。

一家三口。（網上圖片）

陳奕迅同徐濠縈相愛多年。（ig@hilaryxtsui）

康堤表示在拔萃女書院讀中學時，已經是說英文多過中文，她解釋：「媽咪話我細個，成日同我講中文，但我都同佢哋講英文，其實學校同學仔都係講中文，我都知點解，可能睇好多書同電影都係英文，少咗睇中文書。」

康堤16歲便往英國修讀Commercial Music，一開始跟父母表示想選讀一間音樂學校，完全沒有遭到反對，她說：「佢哋好Chill，成日鼓勵我唔好讀書。」說時忍不住掩口狂笑，之後續說：「佢哋覺得你要做自己鍾意嘅，見我對讀書冇乜興趣，可能冇乜心情喎。（揀呢科音樂係啱？）其實開心，返學唔需着校服可以着便服，同埋長期可以攞住電話周圍走。」鄭裕玲忍不住說：「咁就好開心呀？」康堤答：「係。」她憶述一位老師讚賞她表演時像發光一樣，她直言亦很享受在舞台上的感覺，像跟別人「講故仔」，所以選擇入行做歌手。

康堤接受鄭裕玲訪問。（YouTube@口水多過浪花）

康堤真係一個開心果，成日都笑。（YouTube@口水多過浪花）

講到阿媽前衛造型更加係笑唔停口。（YouTube@口水多過浪花）

康堤好享受舞台表演。（小紅書圖片）

陳奕迅女兒陳康堤不時陪媽媽徐濠縈出席聚會。（微博圖片）

徐濠縈閒時會與女兒陳康堤一起跑步。（網上圖片）

康堤好貼地，會坐港鐵。（ig@_constancec_）

日常打扮好樸素。（ig@_constancec_）

現在康堤出騷或活動的造型均由媽媽負責，不過她直認小時候不懂得欣賞媽媽的打扮，笑說：「我其實細個放學都唔認佢，我最記得一次，以前佢搽紅唇膏，又要着好多銀色、螢光粉紅嘅唔同顏色，我會唔應佢，放學落樓梯佢會嗌包包，我都唔應佢，哈哈。」康堤亦提到長大後徐濠縈曾講過一件事，康堤說：「佢提返我，嗰時我同佢講，希望佢用斜揹袋，好似啲姨姨咁，我寧願佢咁都唔好咁打扮（前衛）。」不過，康堤自覺是衣著是「跟風型」，所以希望由媽媽負責她的服裝造型設計，鄭裕玲問現在是否能已完全接受？康堤笑說：「現在佢簡約咗，我就接受咗多啲。」

康堤直言唔太接受阿媽徐濠縈嘅前衛造型，希望佢用斜背袋似姨姨。（ig@hilaryxtsui）

徐濠縈十分鍾情「死亡芭比粉」，打扮高調自信滿滿。（ig@hilaryxtsui）

「芭比粉」好難carry得好睇，對膚色偏黃黑嘅女士更係大忌。（ig@hilaryxtsui）

徐濠縈近年打扮低調左，但依然係滿身名牌，好貴氣。（ig@hilaryxtsui）