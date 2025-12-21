網民挑機批冇霸道總裁因粵語令人起雞皮　留言神回：日日都睇緊

去年年尾傳出「霸道總裁」劇目遭到整治的消息，有指廣電總局網絡視聽司針對「霸總」微短劇發佈管理提示，要防止存在刻意通過拜金、炫富、炫權、享樂等製造爽點。｢霸道總裁｣遭整治？廣電發文管理短劇：禁通過炫富、炫權製造爽點

事隔一年，內地整治「霸道總裁」劇種的話題再度成為網民討論話題之一。日前在Threads上，有網民發文表示，蹤觀亞洲區，唯獨是香港極少出現「霸道總裁」劇種。有網民回應，可能是基於香港人的生活環境，而決定了劇種受歡迎與否，也有人提出觀點，指香港女性獨立、賺錢能力不輸男性，甚至職場上，很多女性比起男性更優，而在性格上，香港女性亦比男性強勢，所以「霸道總裁愛上普通下屬」一類情節已不是夢想或幻想，而已屬「科幻級」的劇種，自然就相對不受歡迎而鮮少成為劇集題材。

當然，類似的題材並不是完全不存在。有網民分享，1992年言情電影《真的愛你》和1996年《偷偷愛你》也有類似情節，還有2000年經典劇《男親女愛》也是霸道總裁愛上打工仔的另類演釋。當中，有網民「突破盲腸」，寫道：「黐線，霸道女總裁愛上公司送水佬，香港人日日都睇緊」，反駁「樓主」指香港沒有「霸道總裁」劇種言論，簡直是一言驚醒夢中人。

《愛回家》大小姐（林淑敏 飾）同送水輝（許家傑 飾）咪係霸道總裁愛上普通人囉。

