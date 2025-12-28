吳千語百億老公施伯雄坐經濟艙被質疑　高EQ回應年慳40萬用於投資

吳千語（Karena）與「百億富三代」施伯雄（Brian）結婚後成功躋身上流，成為「百億新抱」，近年活躍於內地社交平台的她經常分享扮靚心得及日常生活，獲網民大讚有品味，不但被捧為「港女典範」，還進軍直播帶貨行列，早前第二場直播更創下GMV（商品成交總額）突破1.5億人民幣（約1.66億港元）的驚人紀錄，成為新一代「帶貨一姐」！而當日施伯雄更專程趕到現場探班支持老婆，甚至在去程的飛機上已經睇直播，但就被網民發現是坐經濟艙，掀起熱議！

吳千語第二次直播帶貨成交額更突破1.5億人民幣（約1.65億港元）！（小紅書圖片）

老公施伯雄亦有現身支持。（IG@brian_sph）

施伯雄解釋坐經濟艙原因

施伯雄上載了一段影片，片中所見，他在飛機上用餐期間一直睇吳千語直播帶貨，但有網民就對他坐經濟艙表示驚訝：「居然坐的是經濟艙。」對此，施伯雄就大方回應：「我想評論一下飛商務v經濟艙的個人看法，我每次坐兩小時航班選擇經濟艙省下的約500多美元，可以用來投資，（我去年飛了超過30萬公里，假如60%是短途飛行公里，你們可以算飛經濟艙剩下積累去投資的錢多少）。以7%的年回報率計算，這正是資本增值的方式。」以此可推斷施伯雄去年有18萬公里是短途飛行，即約200小時航程，省下5萬多美元（約39萬港元），不少網民都大讚施伯雄回應得體，低調又有禮貌，完全沒有富家公子的架子！

施伯雄專程趕到現場探班支持老婆。（影片截圖）

甚至在去程的飛機上已經睇直播。（影片截圖）

他在飛機上用餐期間一直睇吳千語直播帶貨。（影片截圖）

支持老婆！（影片截圖）

但就被網民發現是坐經濟艙，掀起熱議！（小紅書圖片）

施伯雄大方回應。（小紅書截圖）

施伯雄大方回應。（小紅書截圖）

施伯雄背景猛料現任亞太區總經理

施伯雄出身傳統實業世家，爺爺施子清白手興家創立恒通資源，亦是全國政協委員、香港企業家、香港政商界福建幫三大元老之一，地位舉足輕重。施伯雄畢業於美國喬治華盛頓大學，擁有國際關係及經濟學學位，畢業後曾就任於多間初創公司，2015年任職Deliveroo銷售主管，負責籌備公司香港工程及推動商業合作，2017年轉職Carousell擔任香港區總經理，2019年再轉戰金融科技（Fintech）行列，加入英國初創公司支付解決方案提供商Checkout.com，被委任為高級副總裁，負責亞太區業務，2021年公司在上海設立辦事處，施伯雄帶領團隊進軍內地市場，更在短短6年間升任亞太區總經理，相當犀利！

施伯雄爺爺施子清是全國政協委員、香港企業家。（微博@施伯熊哥哥）

恒通資源第三代的施伯雄（Brian），放棄加入家族企業，毅然進入商界。（微博@施伯雄Brian）

2019年施伯雄轉戰金融科技（Fintech）行列，加入英國初創公司支付解決方案提供商Checkout.com。（微博@施伯雄Brian）

帶領團隊進軍內地市場。（微博@施伯雄Brian）

短短6年間他已升任亞太區總經理，相當犀利！（微博@施伯雄Brian）