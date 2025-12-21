趙世曾舊愛姚煒75歲回春有術　網民驚訝：點解媽媽仲後生過個女？

曾為富豪舊愛趙世曾未婚誕女、息影多年的前女星姚煒，近日罕有亮相女兒趙式芝的小紅書影片，大談母女的相處點滴。姚煒曾經是麗的電視合約歌星，被形容為「最有女人味的女人」，雖然現已年屆75歲，但仍保養得宜，面上未見太多皺紋，狀態甚好，不少網民留言指她與女兒似姊妹：「年紀差不多大的感覺」。

姚煒曾被形容為「最有女人味的女人」。（小紅書@趙式芝）

姚煒上囡囡趙式芝嘅小紅書。（小紅書@趙式芝）

唔少網民覺得佢哋似朋友多過母女。（小紅書@趙式芝）

姚煒剪了一頭one length髮型兼染金髮，白色衫以燈色直紋作點綴；雖然發福了，但看上去更精神，臉上皺紋不多。反而，45歲的趙式芝穿上碎花衫，打扮略嫌老氣，加上留有少許白髮，臉容消瘦，笑起來眼角魚尾紋比媽媽還要多。網民紛紛留言：「媽媽太年輕了」、「年紀差不多大的感覺」、「點解媽媽仲後生過個女嘅？」、「啊，我以為他們是朋友，看上去至少同年」。

姚煒75歲仍然好精神。（小紅書@趙式芝）

趙式芝打扮比媽媽更老氣。（小紅書@趙式芝）

趙世曾風流一生，趙式芝出生後父母便分開。影片中，姚煒直言覺得女兒一點也不像自己，反而更像爸爸，但個性有點像她。姚煒說：「我很喜歡她這一點，功勞這個應該我有點，我從小管教她非常嚴格。」她回憶往事，指有次鄧麗君到香港後，表示很想見她的女兒，於是將趙式芝打扮得很「漂漂亮亮」，誰料到當女兒見到鄧麗君後竟然全程躲在媽媽身後，怎樣也不願意出來打招呼，弄得姚煒很生氣，她說：「回家以後我就罵她，我說媽媽怎麼教你的？你怎麼會個樣子？後來我慢慢也知道女兒，她不喜歡穿裙子，我非常喜歡她的個性，非常堅強。」

姚煒覺得囡囡唔似佢，但個性有啲似。（小紅書@趙式芝）

趙式芝個樣似足爸爸。（小紅書@趙式芝）

鄧麗君曾經想見姚煒個女。（小紅書@趙式芝）

姚煒讚女兒是個「吃得苦中苦方為人上人」的女人，16歲去英國讀大學，離開前給了一點錢女兒，但女兒卻將錢放回媽媽的枕頭底。又一次，趙式芝趁假假到非洲打工3個月，由140磅瘦到只剩不足100磅，連媽媽都認不出，但趙式芝卻很快樂，姚煒續說：「我說我認不了你，她說『媽媽我很開心，媽媽你知道嗎，很多人追求的不是物質上的，很多人需要愛』。這個女兒真的有時候令我很擔心，有時候令我很心疼，但是我真的越來越愛她。」

母女感情好好。（小紅書@趙式芝）

趙式芝自小已經好識諗，唔會令媽媽擔心。（小紅書@趙式芝）

趙式芝喜歡靠自己，讀書時已有打工。（小紅書@趙式芝）

趙式芝少女時代。（小紅書@趙式芝）

