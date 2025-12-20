前《愛回家》綠葉為供樓街邊擺檔　甘做「人肉沙包」捱打賺錢

現年47歲的羅天池曾參演多部TVB處境劇，包括《畢打自己人》、《天天天晴》等，當中在《愛．回家》中飾演的「黃茂登」學歷不高但為人有義氣，深受觀眾歡迎。羅天池在2015年離巢後，近年專注武術發展，不時拍片分享近況，近日他就自爆為了「還房貸」而去街邊擺檔，甚至收錢做「人肉沙包」捱打！

羅天池在2015年離巢後，近年專注武術發展。（IG@lawtinchi）

羅天池在《愛．回家》中飾演的「黃茂登」學歷不高但為人有義氣，深得觀眾歡心。（YouTube影片截圖）

羅天池表示適逢五月天在廣州開演唱會，所以他就找準商機，決定到演唱會場館附近擺檔賣飲料，但卻無人問津，原來現場設有美食廣場，應有盡有，令他驚呼失策，最後他只能將飲料免費送給保安、清潔工人等等。除了擺檔之外，羅天池為了「還房貸」接了一單做「人肉沙包」的生意，片中所見，羅天池帶了「挨打裝備」去到一間公司，為一班年輕人充當「人肉沙包」，事前更指導對方如何正確出拳以免受傷，經過輪番捱打之後，羅天池最後獲得500元人民幣的酬勞，收工後他即到蛋糕店為太太買她喜歡吃的海鹽蛋糕，盡顯愛妻一面。

羅天池到五月天演唱會場館附近擺檔賣飲料。（影片截圖）

原來現場設有美食廣場，應有盡有。（影片截圖）

羅天池曾拍片透露剛入TVB第一個月人工只有1000元，藝訓班畢業簽約TVB後人工加至6000元，他亦坦言TVB的人工不夠生活：「嗰段時間出糧出好少，非常少都係出底薪，冇晒錢，我揸電單車都唔知點出門，真係1蚊都冇，我唔係講笑真係1蚊都冇嗰種狀態。」更自爆曾因冇錢交隧道費直接衝過收費站：「一衝出去就嘟嘟聲，唯有衝到過去問Candy（張雪芹），佢借咗200蚊畀我。拍完幾場戲，我就返去交返啲錢。嗰幾蚊雞，冇就係冇。」羅天池曾開過酒吧和製作公司，但均失敗收場，令他陷入低潮：「真係低谷到會俾人追債，會好頭痕點樣撲水，亦都有朋友決裂好多嘢發生。」不過精通搏擊、空手道、泰拳等的羅天池，近年已轉型做動作導演，曾為多部電影擔任武指，包括黃子華投資兼自編自導自演的賀歲片《乜代宗師》、ViuTV劇集《詭探》等等。

羅天池拍片公開自己當年在TVB的人工。（影片截圖）

羅天池曾坦言TVB的人工並不夠他生活。（影片截圖）

羅天池精通舞獅、搏擊、空手道、柔道、飛刀、泰拳同MMA，亦曾在巴西柔術比賽上奪冠。（IG@lawtinchi）

羅天池曾為多部電影擔任武指，包括黃子華投資兼自編自導自演的賀歲片《乜代宗師》。（IG@lawtinchi）

兩人早於2007年拍攝TVB劇集《奸人堅》時結緣。（微博圖片）