馮盈盈親解缺席台慶成失蹤人口之謎　上圍升級內衣廣告強調無做假

現年31歲的2016年香港小姐冠軍馮盈盈 (Crystal) 當選後即備受力捧，可是自2022年年初以來卻屢傳失寵兼被雪藏，其後無綫電視總經理曾志偉接受《東張西望》 訪問時代為澄清說：「邊個人入過雪櫃啫？呢度冇人入雪櫃！」但仍惹來網民的揣測。馮盈盈積極增值自己，2023年年初她重返母校香港大學進修食品產業管理市場營銷碩士，當時就有傳她進修為未來轉行鋪路。去年她考獲一級榮譽優等成績（Distinction）港大碩士畢業，真是又靚又叻女。

馮盈盈2024年7月碩士畢業。（IG@crystalfyy）

日前馮盈盈到葵涌拍攝健康產品廣告，她在受訪主動提到缺席台慶而被網民列為「失蹤人口」一事。馮盈盈表示自9月開始因為轉天氣，出現皮膚敏感和濕疹問題而未能參與台慶。問到甚麼地方出現濕診問題？她說：「依家手指都仲有濕疹問題，好彩面就冇，醫生都吩咐要有足夠休息，同埋食多啲水果。」戚盈盈曾被指因拒拍劇集《一舞傾城》，導致2023年拍攝完劇集《逆天奇案2》便遭放入「雪藏」，至今一直未有新劇拍攝，對此她表示：「大家誤會咗少少，其實公司今年畀咗好多機會我，所有工作都係公司安排，如果有適合角色或崗位，我都願意嘗試。綜藝節目今年出街有《飲茶》、《剪裁魔法師2》、《食好D》，一直都keep住有唔同工作，好多謝網民咁留意我，農曆新年都會主持賀年節目。」澄清被雪藏傳聞。

馮盈盈身材豐滿不少。（IG@crystalfyy）

另外提到馮盈盈最近成為內衣品牌代言人，早前拍攝內衣廣告相當性感，上圍更見豐滿，她表示這已是差不多是極限了，直言是好大突破，自己最盡都是三點式，但超越三點式，就未能handle到。對於有網民讚她身材大升級，她表示最重要是身材勻稱，展露曲線已很迷人，不會用其他手法造假，笑言自己是史上穿最多衫的內衣廣告。

馮盈盈真係好正。（IG@crystalfyy）

