豪門千金密密生去年誕子今宣布再懷孕　腹大便便四圍飛陀B看世界

有「最美公益金主席」之稱的江鈺琪（Yuki）是「燈芯絨大王」麗達集團主席江達可的千金，家住飛鵝山過億獨立屋，她與「莎莎太子爺」郭浩泉（Patrick）在2022年12月舉行盛大婚禮，去年5月初誕下一子Aden，昨日（20日）又有喜事宣布，在社交平台分享多張大肚相，寫著：「baby coming soon…（寶貝即將來臨）🩵👶🏻🩵🏝️」。

江鈺琪（Yuki）有「最美公益金主席」之稱。（IG@kongyuki）

江鈺琪與「莎莎太子爺」郭浩泉結婚。（IG@kongyuki）

去年5月初誕下一子Aden。（IG@kongyuki）

兒子百日宴。（IG@kongyuki）

一家三口，快將又添一成員。（IG@kongyuki）

江鈺琪宣布再度懷孕。（IG@kongyuki）

江鈺琪與老公郭浩泉去馬爾代夫度假，在陽光與海灘美景下留影，其中一張相見江鈺琪穿上白色衫裙，雙手輕輕按實露出的大肚，看上去已懷孕七、八個月。不過，江鈺琪仍然四圍飛，沒有停下腳步，實行陀住BB看世界。

上周江鈺琪連環分享旅行相，先去意大利旅遊，一身貴氣look跟小狗上山「松露打獵」，之後到高級餐廳品嚐白松露Fine dining（精緻料理）；她又分享與老公在馬德里的黃葉下散步時遇見一隻孔雀；還去過維也納的Belvedere Museum欣賞國寶級名畫——克林姆的《吻》，生活優閒寫意。

貴氣Look「松露打獵」：

去意大利旅行，一身貴氣look跟小狗上山「松露打獵」。（IG@kongyuki）

一身貴氣look跟小狗上山「松露打獵」。（IG@kongyuki）

Fine Dining松露大餐：

包到實。（IG@kongyuki）

+ 2

馬德里黃葉下漫步：

江鈺琪孖老公去馬德里，黃葉下散步。（IG@kongyuki）

Belvedere Museum欣賞名畫《吻》：

去睇名畫。（IG@kongyuki）

江鈺琪與郭浩泉同樣出身豪門，門當戶對，2021年9月郭浩泉在市值約10億的香島道獨立屋舉行超豪求婚儀式，郭浩泉跪地向江鈺琪求婚，更情深咀嘴，非常浪漫！翌年4月兩人在希臘拍攝了一系列夢幻婚照，同年11月在飛鵝山過億獨立屋進行過大禮儀式。2022年12月兩人在灣仔會展舉行婚宴，現場以萬千粉紅花及樹佈置，一對新人換上多套禮服，身穿彩底褂皇的江鈺琪滿手滿頸都掛上近廿對巨型龍鳳鈪，盡顯氣派！

「燈芯絨大王」千金。（IG@kongyuki）

2021年9月求婚成功。（IG@kongyuki）

浪漫求婚。（IG@kongyuki）

在飛鵝山過億獨立屋進行奢華過大禮儀式！（IG@kongyuki）

「燈芯絨大王」千金江鈺琪（Yuki）身穿彩底褂皇，配以近廿對巨型龍鳳鈪，氣派十足！（IG@kongyuki）