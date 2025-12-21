姜濤演唱會獲林青霞撐場　剖白AB兩面連花姐都頂唔順：傷咗好多人

姜濤近日於亞博舉行一連九場的《KEUNG TO "LAVA" LIVE 2025》，昨晚（20日）來到第四場，姜濤深受圈中前輩喜愛，就連以往見盡圈中靚仔的「大美人」林青霞都是姜糖之一。去年二人在高錕中大「腦智同護」慈善活動上合唱，林青霞流露少女般的冧樣，更主動捉實姜濤，其後擁抱道別，事後更大讚他：「他是一個非常有禮貌謙卑的青春偶像。」

如今林青霞去睇姜濤演唱會，完騷後在後台合照，林青霞發文表示：「這位是去年跟我一起合作『腦智同護』公益活動的偶像歌手姜濤。他的真誠、善良和努力，令到公衆都愛他、支持他。今晚去欣賞他的演唱會，觀眾席人山人海，座無虛席，在此祝福他一切順利！前途無量。」

當晚演唱會上，姜濤與Gareth. T湯令山合唱《用背脊唱情歌》，為了襯返對方，姜濤特地戴黑超，更笑問：「你平時戴黑超點睇到嘢？」姜濤坦言《用背脊唱情歌》是自己今年最愛的一首歌，不過當他問Gareth. T是如何寫出這首歌，對方就表示不想再提起；但Gareth. T多謝姜濤給機會他寫歌，姜濤笑言想起對方當初為他作曲兼監製《Master Class》時孭著背囊的模樣，Gareth. T則說︰「我而家都係孭背囊。」姜濤又透露雖然二人私下交流不多，但每當他有感受想用歌表達，Gareth. T都能意會並交到貨，每次都帶給他新衝擊。

此外，演唱會頭場姜濤多度淚灑舞台，更大爆這半年經歷了很多；而昨晚他唱新歌《寂寞圓舞》前就再訴心聲，指這首自己作曲的歌是過去一年的自我對話，透露一直以來都有姜濤A和姜濤B。他說：「姜濤A係好直接、好專注自己事業、專注人哋點睇自己嘅一個人。姜濤A唔係你哋喺台上見到嗰個佢，佢只會出現喺離開台嘅時候，姜濤A嘅面貌只係得身邊嘅人睇過，花姐成日話頂唔順，就係姜濤呢一面，佢係任性好直率嘅一個人，會俾情緒主導咗自己，無真正同自己溝通，我成日都話你哋要同自己溝通多啲，我發現無同自己溝通過，而過去幾年嘅我就係俾佢主導好多情緒，亦都傷害咗好多身邊好珍惜好重視嘅人。」

至於姜濤B又是如何呢？他續說：「姜濤B係一個好懂事、好理性嘅一個人，佢發覺呢幾年愈嚟愈無辦法同姜濤A去溝通，因為真係有太多事情發生嘅時候，姜濤A俾情緒主導好多，慢慢姜濤B無辦法handle到佢，因為好難好難去控制，姜濤B都唔知可以點做，只可以每次同姜濤A講唔好咁，人哋唔鍾意，但佢忽略姜濤A真正想需要嘅嘢，姜濤A擔心失去、好唔相信呢個世界真係咁愛呢個人。」姜濤不諱言有時連自己都不認識自己，也不知道粉絲支持的是姜濤A還是姜濤B，不過由於這幾年研究很多宗教、佛學、靈性、哲學話題，慢慢領悟出原來姜濤A與B不是對立，是共生，更謂：「因為只有共生先可以變成一個better man！」接著他便唱出《Better Man》。

