陳凱琳同仔仔去旅行竟然坐廉航貼地慳家　一原因母子相擁而泣

現年34歲的陳凱琳與比她大22年的視帝老公鄭嘉穎於2018年結婚，婚後陳凱琳相繼誕下三個仔仔，為鄭家開枝散葉，四年抱三組成了幸福五口之家。陳凱琳主力照顧家庭的同時亦積極發展個人事業，她近年已由藝人轉型兼任KOL，深受品牌及廣告商的喜愛，工作接個不停。而她每日都會在IG出post更新作品，相當勤力，離巢TVB後的她發展愈來愈好，更成為了全港最吸金的KOL。

鄭嘉穎與港姐冠軍太太陳凱琳及3個兒子，一家五口美滿幸福。（IG@ghlchan）

陳凱琳指鄭嘉穎為人直率表裡如一。（IG圖片）

陳凱琳離開電視台，人氣反而有增無減。(IG圖片)

雖然陳凱琳的工作非常之忙碌，但她一直有盡到做媽媽的責任，把三名仔仔照顧得十分之好，一有時間就會陪仔仔四出遊玩。昨日她於IG分享了一條短片，記錄了她帶大仔鄭承悅 (Rafael) 度過3日2夜旅行的經歷，她在片中表示：「真係無諗到今次3日2夜同阿仔去旅行竟然會搞到大家一齊喊。」

陳凱琳發文寫道：「這是喜極而泣，我的兒子，開學以來，我知道Rafa一直在努力適應新的環境。所以，當他終於迎來一週的假期時，我迫不及待地想讓他好好休息！因為這是我們第一次單獨旅行，所以我決定輕鬆一點，去離家只有兩小時車程的美麗島嶼三亞🌊~不多劇透，我只能說這次旅行對我們倆來說都非常值得，也令人難忘。 從在超級適合兒童的酒店度過的夜晚，到各種各樣的活動和美味的餐廳，我完全理解為什麼Rafa不想離開！」

陳凱琳同二仔一齊去旅行。(影片截圖)

陳凱琳續說：「但最重要的是什麼呢？是增進感情的時光。家裡有三個孩子，我有時會想，孩子們和我們單獨相處的時間夠不夠。即使是短暫的旅行，對我們倆來說也意義非凡。我們終於有機會單獨相處一段時間了，真是太好了！而這本身就是一段我永遠珍藏的回憶。」片中有大量他們母子倆的親子時光，非常之溫馨。兩人竟然是乘搭廉航去三亞，真是十分貼地和慳家，跟以往乘搭傳統航空兼坐商務艙成強烈對比。

陳凱琳同仔仔坐廉航。(影片截圖)

陳凱琳好錫仔仔。(影片截圖)

陳凱琳同仔仔親子時光。(影片截圖)