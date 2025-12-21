陳煒為醫生老公慶生放閃甜到漏　驚爆宣布一家四口：特別嘅日子

藝人陳煒今年憑重頭劇《巨塔之后》，再次衝擊「最佳女主角」，角逐視后殊榮。雖然無綫頒獎禮下月才舉行，但煒哥在醫生老公陳國強心目中，早已是最佳女主角。兩人結婚3年，經常出雙入對，恩愛程度有增無減。近日，適逢陳國強生日，作為太太的煒哥也不敢怠慢，她在社交平台分享與壽星的連串慶生活動，除了與朋友食生日飯外，也留給二人自己世界，煒哥還突然宣布「一家四口」，「閃盲」一眾網民！

陳煒是圈中公認的「美魔女」。（IG@alicechanwai）

陳煒在《巨塔之后》與宣萱演技「大鬥法」，其演技及低胸打扮令網民看得眼甘甘。（劇集截圖）

陳煒與醫生老公結婚3年，恩愛程度有增無減。（IG@alicechanwai）

煒哥與老公結婚以來一直就像熱戀期情侶，適逢對方牛一，煒哥今日凌晨（21日）在社交平台「冧爆」發文祝福對方，她先是寫上：「親愛的Honey 生日快樂，多謝朋友的愛鍚和祝福」；之後她再拋出「閃光燈」，並驚爆留言：「還有第一次一家四口合照紀念呢個特別嘅日子」。此話一出，隨即引來網民無限聯想！不過細看照片，原來煒哥說的並非小孩，而是夫妻二人再加上兩隻愛貓。相中，煒哥與老公一人抱住一隻貓咪，兩人頭貼頭合照，面上流露著幸福甜笑，溫馨滿瀉。網民紛紛留言：「幸福快樂，日日甜甜蜜蜜」、「so sweet！」

陳煒貼出與老公及友人的慶生飯局照。（IG@alicechanwai）

煒哥可謂廿四孝老婆。（IG@alicechanwai）

煒哥突然宣布「一家四口」，原來是指夫妻二人再加上兩隻愛貓。（IG@alicechanwai）

現年52歲的煒哥，早前已經說過與醫生老公不打算生B。她說與老公最夾就是「什麼都攤開講」，「雖然我同佢都好I (Introvert內向型人格)，但我哋相處會無所不談，每日發生嘅嘢都分享，佢好清楚我，我又好清楚佢，大家就唔使估嚟估去，我所有拍戲拍檔，尤其係男對手，都一定會識得我老公。」雖然一拍拖就認定對方，但煒哥笑老公於她48歲生日才求婚是來得有點遲，「事前無傾過，但少少feel到，唔踢爆佢啫。點feel到？47歲已經覺得係佢啦，哈哈！遲咗一年喇，因為大家都認定咗對方，要猶豫要諗係最初拍拖階段，觀察佢一段時間，已經決定好啦，爭在佢未求婚啫。」問夫妻二人婚前有沒有想過有下一代，煒哥說：「佢自己有下一代啦，我真係無乜點諗過，而家我哋兩個幾自由吖。」

陳煒2022年9月26日與醫生老公再婚。（資料圖片）

+ 41

2022年陳煒與醫生男友陳國強（Aldous）結婚，婚後愈來愈靚！（IG@alicechanwai）

陳煒回復單身後遇上其「真命天子」，兩口子好恩愛！（IG@alicechanwai）

陳煒不時在社交平台派福利，完全不似年過半百。（IG@alicechanwai）

高炒！（IG@alicechanwai）