高鈞賢娶富貴老婆擲逾2千萬買樓　囡囡學行玩樂空間大過龍床盤

現年41歲的首屆香港先生冠軍高鈞賢（Matthew）去年底與年輕10歲的圈外女友黃梓漫（Christine）結婚，今年1月兩人迎來女兒高子琳（Liona）。一家三口現居於深圳，但為替女兒舖路入讀香港名校，早前夫妻倆豪擲2,250萬元，購入九龍塘畢架山一號、一個3房單位連一個車位，造價較銀行網上估價高出近30%。高鈞賢事後稱會在深圳、香港兩邊住，直言希望女兒讀九龍塘的名校。

高鈞賢去年12月初突然在網上發布多張婚照及孕照。（IG@mattkobe）

高鈞賢日前做廿四孝老公，陪太太回港工作。（小紅書圖片）

高鈞賢經常分享與囡囡生活片段。（IG@mattkobe）

一家三口。（IG@mattkobe）

錫女錫到燶。（IG@mattkobe）

日前高鈞賢在社交平台分享巨廳被囡囡全佔用的影片，他說：「紀錄一下，我喺廳呢度點樣令呢個11月嘅bb識行嘞」。高鈞賢未生小朋友前，曾拍片介紹這個擁有四房，三個廁和2個套廁的深圳豪宅，全屋面積逾2,000呎，當中的巨型長方型客廳，牆上掛了投影機和屏幕，甚有氣派。如今卻變成囡囡的玩樂小天地，巨型梳化不見了，換來全廳舖上軟墊及圍欄，面積逾百呎，目測比香港的「龍床盤」還要大。

高鈞賢未生囡囡前曾介紹深圳豪宅，屋裡共有4房，3個廁所和2個套廁。（小紅書）

屋企有巨型投影機。（小紅書）

仲有紅酒櫃。（小紅書）

生bb後，巨廳幾乎全被囡囡佔用。（IG@mattkobe）

高鈞賢好小心保護囡囡，為她戴上防撞頭套，見Liona好活潑，捉實欄桿自己爬起身，又行到好多步。中間有一塊迷你間隔牆，並配上坐椅，而周邊就圍滿好多毛公仔和玩具，高鈞賢冧爆說：「你睇我個女，Liona，邊個做你男朋友呀？咁惡死。」另一段影片，則見高鈞賢聘用化妝師回家幫忙化妝，他不停跟囡囡說：「Liona，number one number one」見Liona給予反應，未知是否想培育女兒做世一。

戴定頭罩先。（IG@mattkobe）

好多玩具呀！（IG@mattkobe）

無敵景。（IG@mattkobe）

高鈞賢搵化妝師上門化妝。（IG@mattkobe）

高鈞賢和太太愈來愈高調，經常孖住一齊拍片。黃梓漫與高鈞賢結婚之前，曾有過一段婚姻並育有一子一女，高鈞賢稱繼子女相處猶如朋友，繼女更想改姓，關係不錯。有指黃梓漫家底雄厚，創辦的「美妍堂」（MCTA）現時在香港有4間分店，「美妍堂」於10月21日在美國掛牌上市後，股價一度飆升超過六倍，帳面身家暴漲至超過27億港元。但上月有傳其公司遭美國證券交易委員會（SEC）以股價涉嫌人為操縱為由，被勒令停牌。

高鈞賢去年娶內地商人黃梓漫。（ig@christinewong0212）

黃梓漫經營美容公司，早前遭美國證券交易委員會（SEC）以股價涉嫌人為操縱為由，被勒令停牌。（ig@christinewong0212）

高鈞賢變廿四孝老公兼爸爸。（IG@mattkobe）