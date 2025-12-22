高鈞賢娶富貴老婆擲逾2千萬買樓 囡囡學行玩樂空間大過龍床盤
現年41歲的首屆香港先生冠軍高鈞賢（Matthew）去年底與年輕10歲的圈外女友黃梓漫（Christine）結婚，今年1月兩人迎來女兒高子琳（Liona）。一家三口現居於深圳，但為替女兒舖路入讀香港名校，早前夫妻倆豪擲2,250萬元，購入九龍塘畢架山一號、一個3房單位連一個車位，造價較銀行網上估價高出近30%。高鈞賢事後稱會在深圳、香港兩邊住，直言希望女兒讀九龍塘的名校。
日前高鈞賢在社交平台分享巨廳被囡囡全佔用的影片，他說：「紀錄一下，我喺廳呢度點樣令呢個11月嘅bb識行嘞」。高鈞賢未生小朋友前，曾拍片介紹這個擁有四房，三個廁和2個套廁的深圳豪宅，全屋面積逾2,000呎，當中的巨型長方型客廳，牆上掛了投影機和屏幕，甚有氣派。如今卻變成囡囡的玩樂小天地，巨型梳化不見了，換來全廳舖上軟墊及圍欄，面積逾百呎，目測比香港的「龍床盤」還要大。
高鈞賢好小心保護囡囡，為她戴上防撞頭套，見Liona好活潑，捉實欄桿自己爬起身，又行到好多步。中間有一塊迷你間隔牆，並配上坐椅，而周邊就圍滿好多毛公仔和玩具，高鈞賢冧爆說：「你睇我個女，Liona，邊個做你男朋友呀？咁惡死。」另一段影片，則見高鈞賢聘用化妝師回家幫忙化妝，他不停跟囡囡說：「Liona，number one number one」見Liona給予反應，未知是否想培育女兒做世一。
高鈞賢和太太愈來愈高調，經常孖住一齊拍片。黃梓漫與高鈞賢結婚之前，曾有過一段婚姻並育有一子一女，高鈞賢稱繼子女相處猶如朋友，繼女更想改姓，關係不錯。有指黃梓漫家底雄厚，創辦的「美妍堂」（MCTA）現時在香港有4間分店，「美妍堂」於10月21日在美國掛牌上市後，股價一度飆升超過六倍，帳面身家暴漲至超過27億港元。但上月有傳其公司遭美國證券交易委員會（SEC）以股價涉嫌人為操縱為由，被勒令停牌。