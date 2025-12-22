衛蘭因黎明靚仔爽快簽約　竟等五年才出碟因一事最煎熬：唔知等乜

衛蘭的經典歌加上其天籟聲線，在樂迷心中早已是天后般存在，能有此成就，伯樂黎明與雷頌德絕對功不可沒。近日衛蘭接受周國豐的YouTube頻道「Kwok Fung Encyclopedia」訪問，講到與兩位的相處點滴，她不諱言兒時在四大天王中已最愛黎明，18歲簽約到他旗下如夢想成真，未料竟等了五年才能出碟，等待過程中卻礙於合約所限不能去其他地方演唱，以致推辭了許多演出機會，使她相當沮喪和心急。她又大爆黎明與雷頌德嚴厲一面，透露《心亂如麻》錄製過程中，黎明嫌衛蘭唱得不好聽，結果錄完又錄，一首歌錄足六個月才收貨，又表示：「佢有個氣勢令到大家都好怕佢。」

近日衛蘭接受周國豐的YouTube頻道「Kwok Fung Encyclopedia」訪問，大談與伯樂黎明與雷頌德的相處點滴。

衛蘭指當初首次進錄音室錄製的歌曲是《情深說話未曾講》，由側田做監製，當時她中文不靈光，未能預計大碟出來後的反應。講到一手簽她至旗下的老闆黎明，衛蘭表示：「就算我喺生命裡面遇到Leon，我都已經覺得係一個dream， because我細個時候，佢係四大天王裡面，我最鍾意嘅男歌手。」當周國豐追問原因時，衛蘭怕醜笑說因為黎明很靚仔，又說：「我第一次聽佢《一夜傾情》呢隻歌，我就已經覺得i really like him，所以就係有機會碰到佢，我覺得係上帝安排。」

二人初次見面是在雷頌德（Mark Lui）的錄音室，原來Mark Lui在DJ Tommy的專輯聽到衛蘭的聲音，覺得很好聽，遂邀請她幫黎明唱和音，結果一take過！衛蘭憶述：「佢就好似好impressed（受打動），原來我錄緊嘅時候Leon喺度，跟住佢就聽到我錄音，跟住我出嚟佢就叫我坐低，問我有冇興趣同佢一齊簽，做一個Recording artist，我嗰時18歲。I was like”OH MY GOD! Yes! Of course!」衛蘭絲毫沒有猶豫就答應了，因為她當時已很想做歌手，亦在酒廊等不同地點唱歌，有了這個突破，有機會出碟，她當然「𦧲飯應」，不過她說：「但係唔知道原來簽咗嘅時候，要等五年後先出第一隻碟。」

周國豐認為黎明的公司安排是有部署的，因為確實當時衛蘭中文太差了，當問到等待期間會否很心急，衛蘭直言：「好心急呀！因為大家話白羊座嘅人冇乜耐性，哈哈哈！But，我嗰時係好心急㗎，但係原來我係好需要呢五年時間去準備自己， everything有佢嘅完美嘅時間。（周國豐：嗰五年會唔會有啲時間好frustrated?）有㗎，同埋因為我嗰時同佢簽咗contract，話我唔可以去其他地方唱歌，我exclusive咗俾佢，呢part係最辛苦，因為我真係有好多唔同嘅機會，好多朋友邀請我去唔同嘅地方唱歌，and i want to！我唔想就咁坐喺度等，唔知等乜嘢。」

談及與黎明、雷頌德相處的片段，二人會否很惡等，衛蘭透露雷頌德只發惡過一次，驚爆：「佢淨係惡過一次啫，就係錄《心亂如麻》嘅時候，嗰時係原來用咗六個月時間錄呢隻歌！（周國豐：六個月？）六個月呀，半年啦，係呀。（周國豐：我真係未聽過…六個月，你話六日就話啫。）係，因為錄咗之後又唔夠好，不停錄，又唔夠好，跟住有一日Mark Lui要返嚟錄音室同我繼續錄，佢唔舒服，我又唔想返嚟囉，懶啦，or whatever，跟住入到去佢就發脾氣，我記得我我演唱會嘅時候都有講，哈哈，but，一次啫。大家情緒唔係好好，唔舒服。」

衛蘭大爆經典作《心亂如麻》原來錄音錄了足足半年！

近日衛蘭與雷頌德在陳慧琳演唱會重遇，見對方很健康，衛蘭也十分開心。

周國豐再追問錄《心亂如麻》時到底是什麼原因不達標，她直言：「係Leon唔滿意⋯⋯」周國豐指自己過往訪問黎明都好似「鬧交」一樣，時常互窒，衛蘭續說：「大家都好驚佢！所有同事都…（周國豐：因為佢有時講嘢好倔）係㗎，佢唔知有個氣勢令到大家都好怕佢。（周國豐：佢唔滿意啲咩？佢有冇講到俾你聽？）總之我做得唔好啦，唔夠好聽，所以一路做又錄多次，又重錄，大家都好fed up呢件事，我覺得好煩呀，所以大家情緒都唔係咁好，都係嗰一次啫。」不過歌曲面世後反應大好，衛蘭也深感值得，相信每件事都有其過程；然而，她並不認為《心》是自己最難唱的歌，反而《大哥》、《愛你還愛你》更難，即使是現在演唱《大哥》，她仍然會有壓力。

雖然黎明與雷頌德有嚴厲一面，但衛蘭跟兩位前輩還是有很多美好回憶，她說：「Leon……有一次佢同我講佢最欣賞嘅女歌手就係王菲吖嘛，有一次佢話我唱得好好。我唔記得邊首歌，嗰時係JW啱啱出道，我記得喺佢嘅show，我係客串做佢嘅嘉賓，唱我自己隻歌，but，我唔記得咗我唱邊首，佢（黎明）有嚟後台讚我，其實因為Leon好少讚我嘅，所以he does that，我覺得好開心。」

至於雷頌德，衛蘭跟他相處時間很多，一隻碟都用足兩年，幸好每當她自責唱得不夠好、或是自覺陷入低潮時，雷頌德都會用說話給予鼓勵，甚至她也是因對方而愛上打機。當講到有哪些建議對她幫助最大，衛蘭說：「佢會講啲嘢係，『你有一個好獨特嘅聲音，like a天使嘅聲音。』因為佢係一個我好尊重嘅人，when he says that，我係會好被感動。我每一次開演唱會同觀眾講多謝Leon、多謝Mark Lui畀好多好歌畀我， because it’s true，呢啲歌好影響到我成個旅程。」