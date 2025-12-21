賈思樂剖白喪母陷深度抑鬱　張國榮片場贈頸巾珍藏至今

資深藝人賈思樂（Louis）日前到新城廣播接受李有毅（Ben）和兒子李國煒（Benson）主持的《Ben同Benson『Chur』到行》訪問，Louis談及因母親離世而陷入嚴重抑鬱症的經歷，並公開感謝好友扶持；Louis也回憶與巨星張國榮（哥哥）一見如故的友誼，更透露珍藏對方所贈的頸巾以作思念。

賈思樂回憶與巨星張國榮（哥哥）一見如故的友誼。

Louis透露在事業高峰時，母親的離世對他造成毀滅性打擊，使他陷入深度抑鬱。他描述當時狀況：「我連TVB工作都停咗……唔見朋友，唔出門口，唔剃鬚，屋企亂糟糟。」他憶述當時會無故落淚，自我封閉長達近一年，人生彷彿跌至谷底。

幸而在傷心痛苦時刻，獲得一群知心好友如廖安麗等，主動上門探訪，堅持關心，「佢哋睇到我個樣，就知道唔對路。」Louis強調，朋友們並未給予長篇大論的勸導，而是成為一個很好的聆聽者；正是這份無言的陪伴與接納，讓他逐步感受到被關心，成為康復之路的起點。他藉着自身經歷向公眾呼籲，面對情緒困擾，最重要是「肯講」，並找信任的人分享：「聆聽已經係一劑好好嘅良藥」。

賈思樂低谷得廖安麗關心，走出谷底。（ig@louiecastro1818）

在圈中的日子，Louis特別懷念哥哥張國榮，並透露了兩人的相識過程。他稱兩人早年一同為某電台拍攝節目時初遇，一坐下便聊個不停。「導演睇住我哋問『你識咗佢好耐』，我哋話啱啱識，導演就話『你兩個咁多嘢講㗎』。」賈思樂表示當時大家都貪靚、愛玩，興趣相投，因此很快成為好友，不時相約消遣。

雖然哥哥已離開大家多年，但Louis仍珍藏哥哥送贈的禮物。他透露某年在《東華》籌款活動的後台，他看到哥哥戴著一條漂亮的頸巾，便出言讚美。「佢話『係咩』，跟住就除低條頸巾，拎過嚟摟喺我身上試吓，然後話『你都好靚喎，係嘛？送俾你啦』。」Louis當時感到不好意思，但哥哥真誠地表示：「唔使擔心，當係紀念。」這份突如其來且充滿暖意的禮物，Louis珍藏至今。

哥哥張國榮一向待人都好好。（劇照）

賈思樂難忘哥哥送贈頸巾，珍藏至今。（ig@louiecastro1818）

賈思樂都好貪靚。（ig@louiecastro1818）

另外，Louis宣布將於2026年2月15日舉行《賈思樂 Happy Together Again 2026 in concert》演唱會，是次演唱會不僅以「愛」為主題，更將愛心化為實際行動。Louis看到大埔火災造成重大傷亡及許多家庭頓失依靠，深感痛心。他與團隊決定將此次演唱會的所有票房收益，在扣除必要成本後，全數捐贈給相關慈善機構，用於支援大埔火災的死難者家屬及受災居民，協助他們渡過難關、重建生活。