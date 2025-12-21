李鍾碩快閃銅鑼灣15分鐘　手寫愛的宣言冧粉絲：我們一直幸福下去

憑新劇《瑞草洞》人氣再升的韓國男神李鍾碩（Lee Jong Suk），昨晚（20日）才剛在亞博完成《2025 LEE JONG SUK ASIA FANMEETING TOUR》香港站見面會，今日（21日）中午又馬不停蹄駕臨銅鑼灣一商場，參觀其專屬的POP-UP STORE。現場一早已聚集逾百名Fans守候，只為見Oppa一面！

現場一早已聚集逾百名Fans守候，只為見Oppa一面！

POP-UP STORE的官方周邊商品包括應援手燈、寫真小卡、2026年月曆等。（陳順禎攝）

六款「可愛鴨鴨」系列限量周邊產品，首次亮相香港，包括咕𠱸、保溫袋、沙灘毛巾、電腦包、頸枕和口袋鏡，都是為粉絲呈獻精心策劃的獨家商品。（陳順禎攝）

快閃店內的設計氛圍溫馨而專屬，設有聖誕樹及心意卡牆，粉絲可在節日中寫下對Oppa的祝福。

李鍾碩約於中午現身，一出場即引來全場尖叫。雖然是次活動名副其實是「快閃」，但Oppa表現得相當親民，不但全程笑容滿面大派心心，更打破隔膜主動走近圍欄邊的Fans，親自拿過手機與幸運粉絲自拍合照，又接收禮物及即場在應援物上簽名。雖然訪問環節臨時取消，而李鍾碩在店內僅逗留了約15分鐘左右便匆匆坐車離開，不過他在離開前亦有在店內的大型海報上簽名留念，更盡展暖男本色，特意寫下一句窩心的祝福語：「你好，我們一直幸福下去！」令粉絲冧爆收貨。

不過他在離開前亦有在店內的大型海報上簽名留念，更盡展暖男本色，特意寫下一句窩心的祝福語：「你好，我們一直幸福下去！」令粉絲冧爆收貨。