蔡思貝冇工開去力撐張繼聰新作　罕有為冇嘢拍透露心聲

現年34歲的「TVB失寵視后」蔡思貝近年產量大減，鮮有出現於幕前，對上一部擔正的劇集已經是去年播出的《飛常日誌》。近2年沒有劇集播出的她最近在社交平台分享去看張繼聰新作《金童》，除了透露被途人關心「有冇嘢拍」外，還罕有剖白心聲。

近2年沒有劇集播出的蔡思貝最近在社交平台分享去看張繼聰新作《金童》。(ig@sisleychoi)

蔡思貝早前自薦成功拍周星馳電影《女足》，但仍未知電影製作的進度，所以繼續消失於幕前。其實蔡思貝一直都爭議不斷，由學歷到緋聞，一直都是熱話，與人夫王浩信的緋聞更令她形象受損，成為了「最不受歡迎視后」。有指因此蔡思貝在內地觀眾緣欠佳，每次新劇或節目播出時都會被內地網民「鬧爆」，以致曝光率減少，久久未有工開。

蔡思貝早前在節目《與天地對話》中透露已有一年無拍劇。（）

蔡思貝早前獲星爺周星馳賞識成為「星女郎」，加盟電影《少林女足》再戰影壇。（IG@sisleychoi）

未知是否因為蔡思貝因為緋聞而導致內地觀眾緣欠佳，加上TVB與內地平台有不少合拍劇，以致她被猜測是否因此而未獲TVB安排開工，連早前開拍的《飛常日誌2》都未有其身影。再加上有傳蔡思貝獲「有米男友」照顧，所以不用工作，雖然早前蔡思貝否認獲「有米男友」照顧，亦強調自己仍是單身，令不少網民好奇其工作計劃。

有傳蔡思貝獲「有米男友」照顧，所以不用工作。（IG@sisleychoi）

蔡思貝昨日（20日）在社交平台分享了多張照片，並發長文力撐張繼聰主演的新電影《金童》。蔡思貝大讚前輩張繼聰是一位好哥哥，更指他經常會鼓勵其：「但係由2015年去到而家2025年呢10年期間，呢個前輩總會無啦啦就去鼓勵我，分享經歷，俾力量我，提醒我無論如何，要繼續做好自己，鍾意嘅就唔好放棄。佢自己都一直身體力行做緊呢件事。」蔡思貝又指自己不會放棄，更在街上被網民問「有冇拍嘢」：「今日喺街度有人問我，思貝，你仲有冇拍嘢啊？我話，當然有啦！因為我都係唔會放棄的。我希望不久將來好快再喺電影世界再碰上！」

蔡思貝在社交平台分享了多張照片，並發長文力撐張繼聰主演的新電影《金童》。（IG@sisleychoi）