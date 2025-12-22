張兆輝南沙開唱百人鐵粉迫爆酒店　一位美女助手竟成全場焦點

上月榮獲溫哥華影帝殊榮的張兆輝演而優則唱，於12月19至20日在南沙參與《期遇好聲音‧星耀金融島─灣區港樂夜》兩場演出，同台嘉賓包括湯寶如、黃凱芹等。首場演出時，輝哥不僅與觀眾熱情互動合唱，落台握手，與全場打成一片，氣氛熾熱。

演出吸引不少南沙鄉親及過百本地粉絲到場，更有忠實粉絲不惜遠從東北而來，甚至動用半年積蓄親赴支持。眼見粉絲遠道而來，在酒店及會場苦苦等候，人潮擠滿大堂至需出動保安維持秩序，一向寵愛粉絲的輝哥不但未有迴避，更主動逐一與他們合照、最後溫馨叮囑大家早點休息，貼心舉動獲粉絲力讚「真‧暖男影帝」。

演出中，輝哥除了獨唱《笑看風雲》、《風的季節》、《偏偏喜歡你》、《兩隻蝴蝶》等經典歌曲，亦與湯寶如合唱《相思風雨中》，最後以全場合唱《友誼之光》圓滿落幕。與多位實力唱將同台，輝哥坦言確有壓力，事前積極練歌兼跑步練氣，並表示此行學到不少舞台技巧，獲益良多。

對於粉絲熱情，輝哥十分感動，更笑言：「粉絲買咗兩日嘅飛，真係好多謝佢哋！」酒店經理更多謝輝哥，酒店房間給他們訂爆了。

是次演出，有眼利觀眾發現輝哥的女兒張卓姿（Twiggy）低調擔任其臨時助手，不僅為爸爸整理衣服，更衝上台前代接花束，讓輝哥能專心演出。問到是否滿意女兒表現，輝哥表示：「佢喺英國修讀電影與電視學士課程，咁啱放假返港，應該畀佢親身體驗一下，而家佢已經對流程瞭如指掌，這二天她的表現合格；勤力、主動、識執生。」

