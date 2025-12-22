驕陽似我劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《驕陽似我》陸劇改編自同名小説，有顧漫作為編劇，陳宙飛為執導，由宋威龍、趙今麥領銜主演的一套以現代愛情為題材的電視劇。兩大陸劇流量藝人宋威龍和趙今麥於劇中組的這對螢幕情侶未播先紅，還原這部青春甜蜜小說，攜手帶來冬日戀歌！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

骄阳似我官微@Weibo

《驕陽似我》電視劇情大綱

開朗陽光的大學生聶曦光（趙今麥 飾）在大學時，與孤傲卻才華洋溢的男神學霸莊序（賴偉明 飾）有過一段酸甜交織的暗戀故事。踏入職場後，她遇上了原本是外科醫生、意外轉行進入光電行業的職場精英林嶼森（宋威龍 飾）。

雖然林嶼森對聶曦光存有誤解，但如同小太陽般溫暖的聶曦光，依然讓他不由自主地產生愛意，深陷她的魅力當中。林嶼森全心全意付出愛和支持，讓她放下年少時校園暗戀種種錯過與遺憾，向自己憧憬的愛情邁進，她從原本懶散的生活態度，蛻變為擁有明確職業目標，並全心投入、勇往直前，最終不僅獲得了愛情和友情，更完成了心中的夢想。

《驕陽似我》播出時間｜最新追劇日曆

《驕陽似我》電視劇幾時播? 《驕陽似我》一共有36集，由騰訊視頻播放，每日18時更新，首更4集，SVIP搶先看一集。

骄阳似我官微@Weibo

《驕陽似我》演員人物關係圖

《驕陽似我》演員

宋威龍 飾 林嶼森

原本是外科醫生，意外轉行至光電行業；在職場認識聶曦光，被她打動

骄阳似我官微@Weibo

趙今麥 飾 聶曦光

未能釋懷大學的暗戀經歷，林嶼森在旁給予愛和支持

骄阳似我官微@Weibo

林依輪 飾 姜平

骄阳似我官微@Weibo

賴偉明 飾 莊序

孤傲卻才華洋溢的男神學霸，聶曦光大學時的暗戀對象