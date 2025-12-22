炎明熹挑戰Y2K風輕露小蠻腰　新鮮感獲好評：嘗試努力駕馭這風格

小天后炎明熹（Gigi）在理工大學修讀時裝學系，對於襯衫當然也有自己一套。過往雖然多以鄰家女孩形象示人，但偶爾也會在頒獎禮等場合挑戰不同類型的服飾。儘管試過撞板，但年僅20歲的Gigi仍樂於嘗試，而最新的造型就大獲好評。

不用開工的時候，炎明熹多以鄰家女孩形象示人，打扮悠閒。（IG@yiminghay）

Gigi偶爾也會在頒獎禮等場合挑戰不同類型的服飾。儘管試過撞板，但年僅20歲的她仍樂於嘗試。（IG@yiminghay）

近日Gigi在社交平台發布了一輯新相，首以一身Y2K打扮拍硬照，除了一頭鬈髮外，她穿上一件印滿Nokia、Siemens等千禧年代復古手機圖案的半透視Mesh Top，相信這些手機她可能都未必見過，這件上衣的剪裁緊身，讓她輕露小蠻腰，復古之餘帶點叛逆感。為了配合造型，她還戴了一頂巨型螢光黃色毛毛兔耳帽，配上眼角的粉色閃石妝容，充滿韓系女團味道，精靈而不失新鮮感。

Gigi在社交平台發布了一輯新相，首以一身Y2K打扮拍硬照，除了一頭鬈髮外，她穿上一件印滿Nokia、Siemens等千禧年代復古手機圖案的半透視Mesh Top，上衣的剪裁緊身，讓她輕露小蠻腰，復古之餘帶點叛逆感。（IG@yiminghay）

為了配合造型，她還戴了一頂巨型螢光黃色毛毛兔耳帽，配上眼角的粉色閃石妝容，充滿韓系女團味道。（IG@yiminghay）

不過，全身上下最「搶Fo」的，絕對是她腳上那一對啡色毛毛「獸腳」鞋！Gigi 手持兩把紫色玩具水槍，對著鏡頭擺出Cool爆甫士，更特意抬起單腳展示這對巨大的「獸爪」，毛茸茸的設計十分野性，亦令網民大感可愛。

全身上下最「搶Fo」的，絕對是她腳上那一對啡色毛毛「獸腳」鞋！（IG@yiminghay）

Gigi 手持兩把紫色玩具水槍，對著鏡頭擺出Cool爆甫士。（IG@yiminghay）

對於這個令人耳目一新的新嘗試，Gigi似乎亦有點戰戰兢兢，她在帖文中謙虛留言：「我會嘗試努力駕馭這個風格的😭🙏🏻 但是很感謝你們！」不少「Gi炎粉」見狀紛紛留言力撐：「駕馭得很好」，衛蘭表示：「Girl I love this ! 🔥」而陳煒亦說：「Lovely Stylish💜💜💜」