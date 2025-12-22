麥明詩成為媽媽後第一個生日　盛勁為武獅助慶讚老婆「美若天仙」

「十優港姐」麥明詩 (Louisa) 與機師老公盛勁為 (Keith) 今年3月添喜事誕下一子，12月11日是麥明詩的34歲生日，當天她在社交平台分了多張一家三口在雪地拍攝的溫馨照片。原來生日驚喜陸續有來，昨晚（21日）深夜麥明詩再在ig上載生日慶祝片段，老公盛勁為落場表演武獅，現場又放花炮，笑聲滿載。

麥明詩34歲生日當日，在ig分享一家三口去雪地旅行相。（ig@louisa_mak）

一家三口。（ig@louisa_mak）

從片段可見，素顏現身的麥明詩一入到酒樓包廂已一臉茫然，現場佈置仿如置身戲棚一樣，擺放了以竹搭建的巨型花牌，其中一塊上款寫上「明詩老婆大人」，下款則是「老公喜賀」，大讚太太：「美若天仙 喜慶良辰」。

最驚喜是一對紅色和金色獅子表演助慶，敲鑼打鼓「武來武去」，雖然功架欠奉，但笑料十足，成功博得紅顏一笑。原來其中一隻紅獅是由盛勁為親身上陣，吐出其中一行對聯寫著：「明月襟懷 敢作敢言真氣概」，他亦有轉載與太太合照，見到自己開懷大笑樣子，不禁留言：「我笑得咁衰嘅😅」，夫妻互動有愛又好搞笑。

武獅助慶。（ig@louisa_mak）

敲鑼打鼓。（ig@louisa_mak）

望吓邊個？（ig@louisa_mak）

發現係老公後大笑。（ig@louisa_mak）

麥明詩寫道：「炮製驚喜嚟講，今次真係最「驚喜」了🤣🤣🤣🤣 仲夠膽死用數字蠟燭🎂笑完之後，其實真心想講….過去9個月，我哋嘅人生基本上圍住BB轉。成為媽媽後嘅第一個生日，你仍然花心思提醒我，我不只是BB嘅媽媽，我依然係我。多謝你 @keithshing_#媽媽日常 #生日快樂 PS 特別鳴謝幫拖嘅朋友們」。獲不少圈中人送上祝福，包括陳煒、楊秀惠、喬寶寶、陸浩明等，李綺雯讚盛勁為「好有心思😂」，陳懿德就留言：「你個樣似驚嚇多過驚喜🤣Happy birthday😚💕💕💕💕」。

麥明詩都話「驚喜」，但質問老公：「夠膽死用數字蠟燭！」（ig@louisa_mak）