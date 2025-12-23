華姐冠軍朱璇罕有露面　38歲頭上青筋明顯但一樣咁靚女人味激增

朱璇最近罕有現身於好友陳智燊與宋熙年的YouTube頻道當中，今年38歲的朱璇女人味激，散發著知性美，即使已是兩孩之母，但keep得非常之好，完全冇走樣。

朱璇16歲到法國巴黎留學，在Cours Florent演藝學校修讀戲劇表演，與國際巨星伊娃格蓮（Eva Green）和柯德莉塔圖（Audrey Tautou）系出同門，絕對是學院派。

2009年，朱璇與《淚王子》劇組出席第66屆威尼斯電影節。（視覺中國）

在2008年代表巴黎參選華姐，並以大熱姿態奪得冠軍後加入無綫（TVB）。在2010年，更憑電影《淚王子》入圍香港電影金像獎以及亞洲電影大獎最佳新演員，不過在TVB大多飾演小三、情婦等角色。2016年朱璇離開TVB，同年轉投邵氏，但翌年就離巢。

最經典的演出應該是在《情越海岸線》裏面扮人妖色誘張國強一幕。（網上圖片）

離開香港市場，朱璇繼續忙於在內地參與影視工作，先後拍過《爸爸是條龍》和《新六指琴魔》等劇集，亦與《閣樓王世子》韓星李敏豪合作拍攝電影《小馬‧弗洛伊德》（又譯：又苦澀又酸甜），也在前無綫藝員羅天池擔任第一男主角的網絡大電影《極限拯救》中飾演一個女兒被拐走的人母，有不少令人心酸的爆喊場面，都幾考演技。

朱璇在網絡大電影《極限拯救》中飾演人母。（預告畫面）

朱璇與李敏豪合作的電影《小馬‧弗洛伊德》現在可以於Netflix收看。（網上圖片）

2018年朱璇與內地富二代Vincent在比利時舉行戶外童話式婚禮，翌年她在微博報喜宣布即將榮升做媽媽，2020年誕下大仔，以家庭為重的她甚少更新近況，2022年突然公開誕下第二胎的喜訊，細仔同樣遺傳了媽咪的優良基因，眼大大又皮膚白滑似足媽咪！

2018年朱璇與內地富二代Vincent在比利時舉行戶外童話式婚禮。（微博圖片）

朱璇在婚禮上穿上露背婚紗，非常性感唯美。（微博圖片）

朱璇最近罕有現身於好友陳智燊與宋熙年的YouTube頻道當中。（片段截圖）

好靚呀。（片段截圖）