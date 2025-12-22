黎彼得消失兩月收晒火認「狀態曳咗少少」　年初入ICU暴瘦十幾磅

75歲的黎彼得近年老馬有火，在YouTube節目《玖噏秘笈》開地圖炮般寸爆不少藝人，MIRROR、張敬軒、夏韶聲、李龍基無一倖免，但就為黎彼得賺到不少流量。不過這個節目兩個月前突然停止更新，黎彼得忽然「人間蒸發」，令人擔心。

黎彼得搶口又好火，曾狠批MIRROR：「嗰啲都唔係歌星嚟嘅，十零條𡃁仔出嚟跳嚟跳去，又話賣到成幾千蚊張飛，係唔健康嘅嘢。」（YouTube@環星音樂 / 環星娛樂 WSM Music HK）

黎彼得的網台節目兩個月前突然停止更新，黎彼得忽然「人間蒸發」，令人擔心。（資料圖片/葉志明攝）

近日他終於重返節目，不過對比之前中氣十足的狀態，就明顯有分別；他現時說話比以往輕聲，亦有點口窒，健康似乎出了狀況。片中除了黎彼得，亦多了一名「外援」鍾志光，黎彼得坦言自己狀態差、一個人搞唔掂，他先是幽默地交代消失原因：「點解我會離開咗成兩個月呢？四個字……保外就醫。」接著黎彼得就指節目將重新開始，並介紹新拍檔：「全新開始，我好榮幸請到我嘅老友，呢個真係老友，鍾志光，點解突然間兩個呢？本來一個，原因就係因為，我狀態比較差咗少少，同以前唔同喇，以前隨時揼地就可以乩童，而家曳咗少少，要靠鍾Sir，我叫佢做鍾sir啦好冇？」鍾志光即謙稱叫他「鍾仔」便可，黎彼得不忘笠高帽：「老友就叫鍾仔啫，普羅大眾就叫鍾sir吖嘛！」

近日黎彼得終於重返節目，不過對比之前中氣十足的狀態，就明顯有分別；他現時說話比之前輕聲，亦有點口窒，似乎健康出狀況。（YouTube@環星音樂 / 環星娛樂 WSM Music HK）

黎彼得先是幽默地交代消失原因，稱是「保外就醫」，介紹新拍檔鍾志光時，他坦言一個人難搞得掂，並說：「我狀態比較差咗少少，同以前唔同喇，以前隨時揼地就可以乩童，而家曳咗少少，要靠鍾Sir。」（YouTube@環星音樂 / 環星娛樂 WSM Music HK）

鍾志光即謙稱叫他「鍾仔」便可，黎彼得不忘笠高帽：「老友就叫鍾仔啫，普羅大眾就叫鍾sir吖嘛！」（YouTube@環星音樂 / 環星娛樂 WSM Music HK）

鍾志光與黎彼得因《愛．回家》結緣，在黎彼得入院期間，也是鍾仔奔波照顧及聯絡其家人，有情有義！（資料圖片）

雖然黎彼得沒提及到身體的實際狀況或是否有任何大病，不過今年3月黎彼得已因流感入過ICU（深切治療部），他透露當時大小二便有困難要插尿喉、輸了兩包血等等，醫生更發現黎彼得不但患貧血、糖尿病，腎功能指數亦過高，因此他出院後瘦了十幾磅。原以為其身體已慢慢回復，想不到又再因健康問題暫停節目，實在教人擔憂。

黎彼得早前因流感入ICU。

