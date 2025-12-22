曾撈地盤視帝酒樓開飯被捕獲樣貌突變？　網民驚呼：以為是郭晉安

現年48歲的視帝陳展鵬近年可謂事業、家庭雙豐收，憑劇集《城寨英雄》「朝猛山」一角於《萬千星輝頒獎典禮2016》榮升視帝，登上事業高峰。感情方面，他與落選港姐單文柔（Phoebe）於2018年拉埋天窗，翌年誕下愛女「小豬比」陳諾瑤（Quinta），一家三口幸福滿瀉。在妻女影響下，陳展鵬由昔日的「Cool Man」蛻變成現時的「Nice Man」，而且還越來越玩得，不介意被話「亞視味」，還經常「現身」threads與網民互動，非常受歡迎。

陳展鵬憑劇集《城寨英雄》「朝猛山」一角奪得視帝。（資料圖片）

陳展鵬一家三口幸福甜蜜。（IG@smyphoebe）

成家立室後的陳展鵬，由昔日的「Cool Man」蛻變成現時的「Nice Man」。（IG圖片）

近日，有網民在蓮香樓吃飯時野生捕獲陳展鵬。雖然貴為視帝，但陳展鵬表現極之低調親民，毫無架子地與太太單文柔坐在大廳用餐，兩人形影不離，恩愛程度羨煞旁人。快將「入五」的陳展鵬，無懼素顏示人，無論皮膚抑或身型都Keep得相當好，髮量更是驚人，再加上一身古銅色肌膚和結實身板，Man到爆。

近日，有網民在蓮香樓吃飯時野生捕獲陳展鵬與太太單文柔。（小紅書圖片）

郭晉安。（IG圖片）

不過，這張生圖卻意外引起網民熱議，皆因在現場燈光映照下，不少人第一眼竟認錯是另一視帝郭晉安，紛紛留言：「老實講第一眼以為郭晉安」、「我也以為是郭晉安」，甚至也有人指陳展鵬撞樣台灣歌手陶喆。有粉絲隨即護航，指這純粹是現場「死亡燈光」所致，力撐偶像：「還是那樣靚仔！」除了陳展鵬「撞樣」郭晉安引起討論外，身旁的「視帝嫂」單文柔同樣成為焦點。雖然單文柔當日打扮密實，但依然難掩其好身材，氣質出眾。不少網民錯重點大讚：「他老婆越來越好看」、「他老婆好漂亮」、「他老婆的感覺就是珠圓玉潤，很有福氣」，風頭蓋過老公，意外「搶FO」。

單文柔港姐出身。（IG圖片）

有樣有身材。（IG圖片）

雖然如今陳展鵬有樓有車、有事業有家庭，是典型的人生勝利組，但他曾在節目訪問中自爆星途絕非一帆風順，更可以說是不如意，當中曾有段時間經歷人生交叉點，究竟是選擇歌唱事業還是拍戲事業呢？因為那時候唱片公司寶麗金看中陳展鵬沒有經理人合約，想簽他做歌手，他那時候只有18、19歲，不太了解有經理人和沒有經理人的分別，所以最終選擇了唱歌，然後電視台工作全面停止。

陳展鵬近年有機會重拾歌手身分。（IG@rucochan）

陳展鵬近年給人耳目一新的感覺。（IG@rucochan）

家庭事業兩得意。（IG@rucochan）

他說：「其實都很失望，在TVB都做了一段時間，本身想雙線發展，但就只能夠二選一，然後進入寶麗金不夠兩年執笠。夢碎了不要緊，但沒錢，不知之後的路怎樣走，又不想沒事返回TVB，不想這樣，然後幸運認識了外面電影公司人去拍電影，但不夠一年又沒有。那段時間一高一低，5至6年是輸給自己，那段時間又返地盤，日日都有糧出，又不用看人面色，都有$300一日。」