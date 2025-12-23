小儀罕談單身焦慮憶30歲生日曾怕孤獨一世　至今不敢獨自晚飯睇戲

現年55歲的小儀至今仍是單身貴族，她曾在節目上罕談感情狀況，自爆曾跟出版社CEO交往7年，已達談婚論嫁階段，但30歲時突然被分手，更表示被前度多次背叛：「每次戀情都輸畀第三者。」雖然已分手多年，就連男方父母都暗示她不要再等，不過小儀不諱言那段情是人生中傷她最深的一段關係。

近日她與蝦頭、MayMay現身由彭秀慧主持的ViuTV節目《晚吹 - Chat KP》，講到單身焦慮等話題，小儀又再提到30歲關口：「30歲嗰個生日，真係最唔開心嘅生日嚟嘅，因為字頭唔同咗，就係坊間畀大家覺得字頭唔同咗，我30歲後係single嘅，大家就會覺得『死喇，我好似將會陷入一個萬劫不復嘅位，我30歲之前都冇嘅話，我30歲之後唔會有。』」然而，到了40歲時小儀已沒有了這個感覺，因為經過十年，她發現單身也可以快樂，而且家人、朋友比愛情重要。

不過小儀之後又改口，她直言自己年輕時都是戀愛腦、重色輕友：「有拍拖嘅話一定係男人先，但係慢慢慢慢成長，當然我而家都係……有個男人先係緊要嘅，哈哈哈哈哈！」不同之處在於她明白到自己是有選擇，不必總是「啄」住一個男人，也因此她40歲時自在多了，發現不必再掉入數字陷阱。

當彭秀慧讀出讀者來信時，來信人指自己不夠膽一個人去玩，食飯、唱K、睇戲都想有個伴，無奈朋友都先後成家立室，使她倍感孤獨。想不到小儀竟自爆，原來她不敢單獨食晚飯：「其實我到而家都有一個關口做唔到，就算我single唔single都好啦，我一個人睇戲，同埋一個人食晚飯，我係唔得嘅，講緊出街、晏晝餐飯得，但係夜晚嗰餐飯係一定要有個伴， friend又好……如果冇就返屋企食或者自己煮，但係出街食，我唔知點解承受唔到嗰個孤獨。」

小儀續說自己其實睇戲、睇演唱會都不會自己一個，必須有個人，她說：「雖然身邊曾經有一啲可以一個人睇戲嘅朋友同我講，『點解啫？睇完戲我哋又唔會有個研討會去討論，你一個人入去睇完，睇完咪走囉。』我話唔係㗎，係個儀式嚟，我覺得嗰個moment，嗰個位係要有個伴同我一齊，喺戲院一齊去經歷一件事，我覺得咁先至叫做睇戲，我到而家都係咁。」