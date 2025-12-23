東張主持區永權曾言「唔使加人工」　一年後：頒個獎好過加人工

區永權再次入圍「最佳男主持」十強名單，他昨日（22/12）出席記者會時，以「有信心未必會贏，冇信心就一定唔得」回覆。「呢句說話係80年代劉德華所講嘅，我覺得呢句好緊要。點解有提名，因為公司有嘢畀你做，信任你再畀提名你，我希望我對得啲幕後啦！」

區永權表示，去年奪得「最佳男主持」獎項後，的確多了工作機會。（截圖）

他坦言，上年未預期到自己能夠獲獎，所以當時並未有準備感謝詞，認為是「做得唔係咁好」。「所以我奉勸今年所有有提名嘅人都要諗得獎感言，包括我自己。如果我有機會得獎，我想講我向來都唔係一步登天或者一炮而紅，我係每下都係一步一腳印，所以我好感謝每一個步伐，畀我去行或者信任我嘅人，或者投票畀我嘅人。當然要多謝老婆同個仔。」

區永權入行20多年。（截圖）

上年在《東張》感謝宴中，區永權曾言：「我冇嘢要求，我唔需要加人工，因為我為興趣啫，服務大眾。」他解釋說，當時與其他同事都商議好講爆炸性的言論，所以他就想到了這番話。不過！他笑言，解釋當時是指「成年唔使加人工」，而其實人工是每年一次，所以純粹是「搞吓氣氛」和「捉字虱」。

那麼，後來有沒有加人工？他回答：「其實係有加，哈哈哈。多與少就唔講啦。幾多都唔緊要，只要有加再頒個獎畀你，其實係好過你加唔知幾多倍人工。」