10套TVB劇2026年有望見街　陳曉華有3部有啲演員等唔切已離巢

2025年即將過去，兩部無綫（TVB）劇集《守誠者》與《宿敵契約》將會陪大家踏入2026年，一部是合拍劇，一部是購自內地的劇集，相信觀眾都會非常期待香港劇集上映。其實TVB仍有不少存貨，已經完成製作有一年時間，相信即將會跟大家見面，你對哪一套最期待呢？



《非常檢控觀》

本劇由馬德鐘、吳偉豪、賴慰玲、陳煒、陳曉華與蔣家旻主演，是一部以法律為主題的職人劇。故事聚焦於檢控官的日常工作，講述他們在處理刑事案件時，如何透過細緻的證據分析與法庭辯論，維護社會公義。劇中亦加入了大量法律細節與人性考驗，展現檢控官在情法之間的抉擇，是繼《法言人》後另一部受矚目的法律題材作品。

馬德鐘﹑陳煒在劇中有不少對手戲。（葉志明攝）

《死有對証》

這部由陳曉華、馬貫東及韋家雄主演的時裝懸疑劇，以法醫與警務工作為背景。陳曉華飾演一名經驗豐富的法醫，透過觀察屍體留下的蛛絲馬跡，與馬貫東飾演的督察聯手偵破各類離奇命案。

陳曉華和馬貫東出席新劇造型記者會。（葉志明攝）

《非份之罪》

本劇由吳啟華、陳煒、徐榮及劉佩玥等多位演員合作，是一部充滿犯罪懸疑色彩的作品。劇集以多個獨立案件串連而成，探討現代社會中各種游走在法律與道德邊緣的「非份」行為。吳啟華再度飾演專業人士角色，與一眾後輩合作偵破案件，劇中充滿人性陰暗面的刻畫，節奏緊湊。

蘇韻姿有份演，不過已離巢。（葉志明攝）

《武林》

由周嘉洛、吳偉豪、高海寧及黃智賢主演的時裝武打劇，風格幽默而不失緊張感。故事設定在一個現代都市中，看似平凡的街坊鄰里背後竟隱藏著各門各派的武林高手。劇集將傳統武俠元素融入現代社會，講述主角們如何在現代都市中維持俠義精神，同時解決江湖恩怨，展現了新穎的「現代武俠」風格。

謝嘉怡都有份，不過亦已離巢。（葉志明攝）

《香港探秘地圖》

這部由黎耀祥與龔嘉欣主演的靈異懸疑劇，故事圍繞黎耀祥飾演的玄學大師。他創立了一個探秘頻道，帶領觀眾深入香港各個著名的傳說地點尋幽探秘。而龔嘉欣則飾演一名「打假網紅」，兩人在破解各類非自然現象的過程中，逐漸揭開社會背後更深層的都市恐怖傳說，充滿港式驚悚氛圍。

《香港探秘地圖》舉行造型暨拜神儀式。(葉志明 攝)

《臥底嬌娃》

由馬貫東、張曦雯、陳瀅、羅毓儀及邵美琪主演。故事講述三位性格迴異的女特務（張曦雯、陳瀅、羅毓儀），在資深上司邵美琪的帶領下，組成特工小組執行各種臥底任務。劇集走喜劇動作路線，三位美貌與智慧並重的「嬌娃」在執行任務時鬧出不少笑話，同時也展現了女性在警務工作中的強悍力量。

陳瀅出席《臥底嬌娃》煞科宴。（吳子生攝）

《夫妻的博弈》

這部由高海寧、馬國明及張頴康主演，改編自熱門韓劇《夫妻的世界》。故事聚焦於中年夫妻的婚姻危機，講述原本過著完美生活的人妻，在發現丈夫外遇後，如何展開一系列精心策劃的報復行動，劇集深刻描繪了婚姻中的背叛、謊言與權力鬥爭。

《夫妻的博弈》演員分別有：高海寧、馬國明和張頴康。（IG圖片）

《正義女神Themis》

由佘詩曼領銜主演，並聯合譚耀文、陳煒及周嘉洛等實力派演出的律政劇。劇集名稱取自希臘正義女神，故事描述一名頂尖律師在法律界屹立不倒的奮鬥史。佘詩曼繼《新聞女王》後再度飾演職場女強人，不僅要在法庭上唇槍舌劍，還要面對業界內的勾心鬥角，展現對公平正義的極致追求。

《正義女神Themis》又有得睇佘詩曼。（片段截圖）

《模仿人生》

本劇邀得影后袁詠儀強勢回歸，搭檔江美儀、張曦雯及羅子溢等演出。故事圍繞上流社會的名媛生活與演藝圈的明爭暗鬥，探討現代人在面具下「模仿」他人人生的虛榮與無奈。劇集涉及大量整容、名譽與秘密的爭奪，劇本充滿層次感，旨在揭露繁華表象背後的人性貪婪。

《模仿人生》有影后袁詠儀。(抖音)

《玫瑰戰爭》

由楊茜堯、陳豪、林夏薇及馬國明等重量級視帝視后主演，陣容極度鼎盛。劇集以演藝圈與上流社交圈為背景，講述一群女性在名利場中爭權奪利的殘酷鬥爭。由於雲集了多位實力派演員互相「鬥戲」，劇中火藥味十足，被視為繼《宮心計》後又一齣現代版的「女人心計」年度大戲。