《中4》樹熊公子是誰？　許文軒冇做主持惹猜測：講過企鵝都係我

許文軒今日（22/12）出席《萬千星輝頒獎典禮》「最佳男女主持」獎項拉票記者會。他接受《香港01》訪問時，坦言明年就是入行滿20年，但奪獎信心不大，事關今屆競爭對手強勁，所以是抱着「有提名就好」的心情參加：「我望返個list，我以為自己好資深，原來我哋都係最small potato嗰兩個，所以都係諗住出席，開心吓咁樣。」

許文軒入行將近20年。（TVB圖片）

許文軒、林曉峰、車婉婉（TVB圖片）

覺得哪一位最有能力成為今年的「最佳男主持」？許文軒回答：「阿Bob本身就算未去到今屆，佢都係一個最佳男主持。我成日都睇住佢嚟做目標，一個佢，另一個C君，轉數咁快。認真咁講，有時出面做司儀時都要學習。大師兄（錢嘉樂）都係，遊戲節目佢知啲位點樣更加有綜藝感，有時上佢節目都會收到啲得着。（好彩今年曾生冇入圍）哈哈哈，唔使爭係咪？頒個榮譽萬千光輝演藝大獎，其實（佢）應該一早攞。」

許文軒表示入到圍已經好開心。（林迅景 攝）

《中4》樹熊公子是誰？

談到今年沒有做《中年好聲音4》主持一事，他以「做藝員好被動」解釋，坦言，雖今年無緣成為《中4》一份子，但反過來說也是嘗試其他工作的好機會。有觀眾猜測他是《中4》的「鹿七伯」或「樹熊公子」，他就回應：「可能啲人以為我冇做主持，所以就一定係去咗參加。（純粹係冇得做？）你都知做藝人好被動，公司搵邊個做啲乜嘢，我哋接到order咪去做囉。唔止樹熊、鹿七伯，之前講過企鵝都係我，企鵝唱《Touch》，因為我睇返啲留言，有啲留言話許文軒喺某個場合唱過。的確係，因為呢首歌係side-track，唔係好多人識，咁犀利嘅？（到底你是不是樹熊公子？）哈哈，大家睇節目咪知囉！」

《中4》樹熊公子是誰？（《中年好聲音4》截圖）