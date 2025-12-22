王嘉爾品牌派對如願見女神鄧麗欣　潮人雲集竟驚現這對父子

韓團GOT7成員出道並全球爆紅的巨星王嘉爾近日回港，其行程非常豐富，除了做姜濤演唱會嘉賓外，他的服裝品牌TEAM WANG design亦有舉行活動，其中在中環一間天台酒吧舉行的Crew Night，就吸引了不少演藝界及時裝界名人參與。前Cookeis成員區文詩（Angela）在社交平台發布派對當日照片，她與王嘉爾、好姊妹鄧麗欣（Stephy）、魏浚笙、Tyson Yoshi等合照，相信這些陣容也不會令人感到稀奇。

王嘉爾的品牌在中環舉行Crew Night，吸引不少演藝界及時裝界名人參與

今次活動王嘉爾終於如願同Stephy見面，他過往受訪時曾表示甚少睇港產愛情片，僅睇過鄧麗欣、方力申主演的《十分愛》，從此視鄧麗欣為女神，直認：「I really love stephy! 」他更自爆自己有次搜尋Stephy IG，竟見到對方有追蹤自己，當下非常激動，更以為是假的，後來他也追蹤Stephy，「我有DM（直接傳訊息）畀佢，話我係佢Biggest fans，佢有話『哈哈』。」雖然偶像冷淡回覆，不過王嘉爾仍自我安慰：「都算覆啦，你仲想點？」

不過在Angela貼出的另一張相，她與Stephy竟然跟八両金與兒子「八両仔」葉小霆合照，實在令人意想不到。不過對不少睇周星馳電影大的香港人來說，八両金絕對是陪伴大家成長的集體回憶，同場的香港劍擊代表隊大師兄張小倫都特地跟八両金合照，發文：「八両金哥哥係細個嘅回憶，Nice to meet you.」網民都對八両金現身感驚喜，留言：「8両金先係重點」、「JW（Jackson Wang）成日都見到，八両罕有好多。」

不過在Angela貼出的另一張相，她與Stephy竟然跟八両金與兒子「八両仔」葉小霆合照