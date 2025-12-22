TVB收視｜《新聞女王2》結局達22.6點　比《東張西望》高0.6點

無綫公布上周（15日至21日）翡翠台收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，翡翠台周一至周五收視全線上揚。台慶劇《新聞女王²》周一播映結局篇，跨平台直播收視最高22.6點（146萬觀眾），比上周最高收視21.4點（138萬觀眾），升1.2點踞收視榜首位；資訊節目《東張西望》最高收視22點（142萬觀眾），比上周最高收視21.1點（136萬觀眾），升0.9點。

台慶劇《新聞女王²》收視最高22.6點（146萬觀眾），踞收視榜首位。（《新聞女王2》劇集截圖）

劇集方面，處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視19.8點（128萬觀眾），比上周最高收視18.6點（120萬觀眾），升1.2點；劉亦菲、李現主演外購劇《去有風的地方》最高收視16.2點（105萬觀眾），比上周最高收視16.1點（104萬觀眾），升0.1點；此外，《守誠者》首周播映最高收視19.6點（127萬觀眾）。

《愛‧回家之開心速遞》最高收視19.8點（128萬觀眾）。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

旅遊節目《玩轉桂林懶人包》最高收視15.2點（98萬觀眾），升2.8點。

旅遊節目《玩轉桂林懶人包》。（官方圖片）

周六晚《中年好聲音4之百強誕生》最高收視15.4點（99萬觀眾），比上周同期節目《帶阿姐看世界》最高收視15.3點（99萬觀眾），上升了0.1點；電影《你好，李煥英》最高收視12.1點（78萬觀眾），比上周同期節目《葉問3》最高收視12.6點（82萬觀眾），下跌了0.5點。

《中年好聲音4之百強誕生》最高收視15.4點（99萬觀眾）。

周日晚《中年好聲音4》最高收視17.6點（114萬觀眾），比上周同期節目《中年好聲音4 決戰TVB藝人賽區》最高收視18.4點（119萬觀眾），下跌了0.8點；《無窮之路V-智行無疆》最高收視13.5點（87萬觀眾），與上周最高收視13.5點（87萬觀眾）平手；娛樂訪談節目《一周星星》最高收視11.4點（74萬觀眾），比上周最高收視10.9點（71萬觀眾），上升了0.5點。