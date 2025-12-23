綠葉王冇嘢撈轉同阿媽拍片　人生首獲5千Likes興奮到連開幾po慶祝

無綫「綠葉王」戴耀明入行多年演活無數小人物角色，演技備受認可，然而近年影視圈步入寒冬，市道低迷，藝人工作機會大減。去年《01娛樂》曾獨家捕獲戴耀明「馬死落地行」，放下身段到茶餐廳兼職，甚至在後欄洗碗，其能屈能伸的態度獲全城力撐。雖然曝光後工作量一度回升，但始終難敵大環境，戴耀明亦要開拓後路，轉攻網上平台謀生。

戴耀明近來開始與年邁的母親一起拍攝搞笑短片，雖然製作簡單，亦沒有華麗剪接，但兩母子的溫馨可愛互動，卻意外深受網民喜愛。平日發文沒太多迴響的他，近日其中一條短片竟成為流量密碼，錄得超過29萬瀏覽量及5千多個Likes！對於一線紅星這數字可能微不足道，但對於戴耀明來說卻是人生的「高光時刻」。他興奮得連開幾個Post慶祝，更將數據截圖留念。

面對突如其來的「爆Like」，戴耀明感謝網民，同時亦不改其幽默自嘲的本色。他坦言拍片是因為「近排好得閒」，並寫道：「小弟玩咁多年 Facebook .........都未試過有🟢️5千幾個 like數🔴️廿九萬幾️ 瀏覽量🟡😱」他謙虛地將自己比喻為地球上的一粒「微小沙粒」，表示拍片初衷很卑微，只是希望能為大家帶來一點歡樂：「希望每一位心情不好、唔開心嘅朋友，睇完這些爛gag片都可以有幾秒鐘笑下或者鬆一鬆，就算唔好笑，都可以小下串幾句。咁樣小弟起碼對這個地球都有一丁點兒貢獻🙈。」

戴耀明直言因為「近排好得閒」才拍片，暗示冇工作，對於反應大好他說：「希望每一位心情不好、唔開心嘅朋友，睇完這些爛gag片都可以有幾秒鐘笑下或者鬆一鬆，就算唔好笑，都可以小下串幾句。咁樣小弟起碼對這個地球都有一丁點兒貢獻。」（fb@戴耀明）

網民都留言替他打氣：「生活平實貼地，沒有譁眾取寵 ，由演藝轉行要適應時間，什麼工種不是問題，養活自己便可以，你是一位孝順的人，值得人敬佩。」、「伯友健康又精靈又可愛🫶等你下條片呀🤝」、「你同媽媽的確對地球有唔少貢獻! 好努力做地球人! 係好榜樣! 多謝你們!!!」